Putin: Rozważamy uproszczenie udzielania paszportów dla wszystkich Ukraińców

Przebywający w Pekinie prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Moskwa rozważa objęcie uproszczonym trybem udzielania obywatelstwa wszystkich Ukraińców, a nie tylko mieszkańców Donbasu. Wskazał, że liczy na rozmowę prezydentem-elektem Wołodymyrem Zełenskim o zakończeniu konfliktu na wschodzie Ukrainy.

– Zasadniczo myślimy o możliwości udzielania paszportów na zasadzie mechanizmu uproszczonego wszystkim obywatelom Ukrainy, a nie tylko mieszkańcom Doniecka i Ługańska – powiedział rosyjski prezydent, który przebywa z wizytą w Chinach.



W środę Putin podpisał dekret, który upraszcza uzyskiwanie obywatelstwa jego kraju mieszkańcom samozwańczych republik ludowych donieckiej i ługańskiej, utworzonych przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy.



„Kontynuacja agresji”



Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką, m.in. USA, Niemiec czy Unii Europejskiej. Strona ukraińska uznała, że to kontynuacja rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz ingerencji w jej sprawy wewnętrzne.



Rosyjski prezydent na sobotniej konferencji prasowej oświadczył ponadto, że chciałby znać stanowisko prezydenta elekta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat konfliktu na wschodzie Ukrainy. Podkreślił, że będzie musiał z nim porozmawiać o sposobach zakończenia wojny.



Ewentualnym tematem rozmowy z Zełenskim – wskazał – miałaby być też kwestia tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Wyraził opinię, że Ukraina „otrzymuje gaz dwa razy droższy, niż mogłaby otrzymywać” i że jeśli nie będzie tranzytu gazu z Rosji, to Ukraina pozostanie bez zaopatrzenia w surowiec.

źródło: pap

Przypomniał o wizycie w Rosji, jaką przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie złożyli dwaj prorosyjscy politycy ukraińscy – Wiktor Medwedczuk i kandydat w wyborach prezydenckich Jurij Bojko. Rozmawiali oni wówczas z premierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem i szefem koncernu Gazprom Aleksiejem Millerem. Nawiązując do tego spotkania, Putin oświadczył, że „strona rosyjska powiedziała, że cena będzie co najmniej o 25 proc. niższa, jeśli będą otrzymywać gaz bezpośrednio od Rosji”.Prezydent wspomniał też o kwestii Półwyspu Koreańskiego i swoim niedawnym spotkaniu z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem we Władywostoku. Zaznaczył, że Chiny i Rosja proponują plan rozwiązania sporu, którego następnym etapem ma być normalizacja relacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami (Korea Północna pozostaje formalnie w stanie wojny z Koreą Płd. i USA, gdyż konflikt zbrojny z lat 1950-1953 zakończył się jedynie podpisaniem rozejmu – przyp. red.). – Kolejnym etapem proponowanego przez Chiny i Rosję rozwiązania jest udzielenie Korei Płn. gwarancji bezpieczeństwa – zapowiedział Putin.