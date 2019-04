90-latka ukrywała zwłoki syna. Została aresztowana

Policja w mieście Ogaki w japońskiej prefekturze Gifu aresztowała 90-letnią kobietę. Śledczy zarzucili staruszce ukrycie zwłok jej syna w ich mieszkaniu.

Odnalezione zwłoki były w stanie rozkładu. Podczas przesłuchania Shizuko Nagatani potwierdziła, że to ciało jej najstarszego syna. Obydwoje mieszkali w jednym domu.



Policja poinformowała, że została powiadomiona przez opiekunkę, która w czwartek około godz. 10 rano przyszła do mieszkania. Zaniepokojona faktem, że nikt jej nie otwiera, zadzwoniła po służby.



Funkcjonariusze weszli do lokalu po południu i odkryli zwłoki. Staruszki nie było w domu, namierzono ją później na mieście. Nagatani nie chciała powiedzieć, jaka była przyczyna śmierci jej syna. Tę ustali sekcja zwłok.

