Utknął w tunelu, który wykopał, żeby szpiegować byłą żonę

Zostawiony przez żonę ze względu na chorobliwą zazdrość Meksykanin nie wyzbył się swojej słabości. Utknął w tunelu, który wykopał, żeby szpiegować ukochaną. Po wydostaniu trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w Puerto Peñasco w stanie Sonora na północy kraju. 58-letnia Griselda Santillan powiedziała policji, że słyszy dziwne odgłosy dobiegające zza jej domu od kilku dni. Podejrzewała, że wywoływały je koty.



Gdy dźwięki przybrały na sile razem z sąsiadami obejrzała dokładnie ogród i znalazła wejście do tunelu oraz kilka noży i butelki po wodzie. W tunelu znalazła swojego byłego męża Cesara Arnoldo Gomeza Gomeza, który wołał o pomoc. Okazało się, że utknął i nie mógł się wydostać przez ponad dobę.



Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Akcja wydobycia 50-latka trwała około 45 minut. Odwodniony mężczyzna został zabrany do szpitala. Z niego trafił do aresztu za złamanie zakazu zbliżania do byłej żony.



Santillan rozwiodła się z Gomezem, z którym była w małżeństwie przez 14 lat, ze względu na jego chorobliwą zazdrość.

