Trzymał nastolatkę w klatce jako seksualną niewolnicę. Sąd go wypuścił

Ponad rok trwał horror nastolatki trzymanej w klatce przez Michaela Wysolovskiego w amerykańskim stanie Georgia. 33-latek został skazany na 10 lat więzienia w zawieszeniu i po rozprawie opuścił budynek sądu.

Wysolovski został zatrzymany w czerwcu 2017 roku, gdy agenci FBI i lokalna policja odkryła w jego domu 17-latkę. Dziewczyna była niedożywiona, miała chorobę skórną i kłopoty z plecami, które wynikały z trzymania w klatce.



Ustalono, że mężczyzna poznał dziewczynę na forum internetowym zrzeszającym osoby z anoreksją, gdy miała 15 lat. Wyznała, że chce uciec z domu rodziców w mieście Duluth leżącym na północ od Atlanty. Wysolovski przekonał ją do tego i gdy spotkali się przy autostradzie wywiózł do swojego domu.



Napastnik namówił dziewczynę do odgrywania z nim scen gwałtów oraz praktyk BDSM. Początkowo stosunki odbywały się za jej zgodą. Z czasem mężczyzna robił się brutalniejszy. Miał m.in. bić ofiarę. Nastolatka zeznała przed sądem, że Wysolovski wymuszał na niej uległość w zamian za jedzenie.



Media informują, że służby odnalazły dziewczynę po tym jak skontaktowała się ze znajomym z forum dla anorektyków i powiedziała mu gdzie się znajduje.



Sąd w Atlancie skazał napastnika na 10 lat więzienia i zawiesił wykonanie kary. Wysolovski został wpisany na listę przestępców seksualnych.

#wieszwiecej Polub nas