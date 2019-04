Schetyna: Niech nikt nie mówi, że polexit to przesada

– Gdyby dziś Polska ubiegała się o członkostwo w UE to nie zostałaby przyjęta; jako Koalicja Europejska nie damy wyprowadzić Polski z Europy – mówił w sobotę na konwencji regionalnej KE w Poznaniu lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. – O tym już mówi cała Polska. Jak zarobić pierwszy milion? Zapisać się do PiS. Po co ciężko pracować, po co się uczyć, po co ryzykować i zakładać firmę? Tworzą nową kastę partyjnych mandarynów – powiedział.

– Dla państwa jednej partii, dla państwa upartyjnionych sądów po prostu w UE nie ma miejsca. Gdyby dziś Polska ubiegała się o członkostwo w UE, to nie zostałaby do niej przyjęta, więc niech nikt nie mówi, że polexit to przesada – powiedział Schetyna.



– My – PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni powołaliśmy wspólnie Koalicję Europejską, bo wiemy, że obecne wybory do PE, jesienne wybory do polskiego Sejmu i Senatu to będzie wielki wybór i nie damy wyprowadzić Polski z Europy ani formalnie ani mentalnie – dodał.



Lider PO przekonywał, że KE będzie uczestniczyć w wielkich europejskich projektach. – Dzięki wsparciu Unii zwalczymy smog i zlikwidujemy węgiel jako paliwo do domów i mieszkań w ciągu najbliższej dekady – zapewniał Schetyna.



– Zapraszam na wielki marsz, który zorganizujemy 18 maja w Warszawie. Zapraszam, jako Koalicja Europejska. Zapraszam was z Wielkopolski, z Pomorza i z Podlasia. Was, nauczycieli i was niepełnosprawnych. Was z mniejszości i z większości – mówił Schetyna.



Jak dodał, zaprasza młodych i starszych, wszystkich, którzy „chcą wolnej, europejskiej Polski”.

– Ale kolejny nasz wielki wybór, kolejny krok ku wymarzonej Polsce przyszłości, ten krok będzie w głosowaniu 26 maja i wtedy zwyciężymy – przekonywał.