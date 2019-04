Scheuring-Wielgus przeciw rozszerzeniu 500 plus. Na swoje dziecko bierze, bo „każdy powinien”

Przeciwko rozszerzeniu programu 500 plus na pierwsze dziecko głosowało w Sejmie 20 posłów. Jak informuje „Super Express”, wśród nich są tacy, którzy mimo sprzeciwu sami pobierają świadczenie na dzieci. – Każdy, kto ma dziecko, jako odpowiedzialny rodzić powinien wziąć. Nie ma dzieci lepszych i gorszych – oznajmiła posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus.

W nocy z czwartku na piątek Sejm uchwalił rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus”. Zgodnie z nią prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.



Za ustawą głosowało 379 posłów, 20 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.



Rozszerzenie programu 500 plus także na pierwsze i jedyne dziecko to jeden z punktów tzw. nowej piątki PiS.



Jak donosi „SE”, wśród posłów, którzy opowiedzieli się przeciwko rozszerzeniu programu są tacy, którzy sami to świadczenie pobierają. Chodzi o posłów: Pawła Pudłowskiego i Mirosława Suchonia z Nowoczesnej, a także Joannę Schmidt i Joannę Scheuring-Wielgus z Teraz!.



– Niech PiS nas nie szantażuje moralnie! Każdy, kto nie zgadza się z takim rozdawnictwem socjalnym, powinien brać to świadczenie i z podniesioną głowa głosować przeciwko PiS – oznajmiła posłanka Teraz! Joanna Schmidt.



– Korzystamy, bo mamy do tego prawo. Nie rozumiem, dlaczego moje dzieci mają cierpieć. Bo tata jest politykiem? – oznajmił z kolei Mirosław Suchoń i dodał, że „nie wszyscy potrzebują 500 plus”.



Obecnie świadczenie 500 plus jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

źródło: „Super Express”, PAP

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.