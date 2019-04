Pięć lat temu Jan Paweł II został ogłoszony świętym

W sobotę mija piąta rocznica kanonizacji świętego Jana Pawła II. Został wyniesiony na ołtarze 27 kwietnia 2014 r. wraz z papieżem Janem XXIII. Uroczystość odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w święto ustanowione przez papieża Polaka.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział, że nauczanie Jana Pawła II warte jest nieustannego odkrywania.



– Święty Jan Paweł II był najbardziej znanym i największym z Polaków, a jego pontyfikat miał ogromny wpływ zarówno na historię naszego państwa, jak i na losy poszczególnych obywateli. Słowa przez niego wypowiedziane wciąż brzmią w naszych sercach. Nie pozwólmy, by zostały zapomniane – również dziś są bardzo aktualne i potrzebne – powiedział Rytel-Andrianik.



Jan Paweł II został kanonizowany pięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji. Papież Polak kierował Kościołem od 1978 do 2005 r. Był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu niepochodzącym z Włoch.



Angelo Roncalli zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1958-1963 jako Jan XXIII. To on zwołał Sobór Watykański II, zwany „wiosną Kościoła”.



Zmarł w 1963 r. Został kanonizowany pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji.

źródło: IAR

