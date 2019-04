Trump zaatakowany podczas konwencji Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego [WIDEO]

Incydent podczas konwencji w Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego (NRA) w mieście Indianapolis. Gdy prezydent USA Donald Trump wchodził na scenę w jego kierunku poleciał telefon komórkowy.

Do zdarzenia doszło przed wystąpieniem prezydenta na corocznej konwencji NRA, jednej z najbardziej wpływowych organizacji w USA. Na nagraniu widać jak w kierunku idącego do pulpitu prezydenta leci telefon i ląduje na lewo od niego. Trump zwrócił uwagę na lecący obiekt.



Federalne i stanowe służby bezpieczeństwa poinformowały, że zatrzymano właściciela telefonu. To 31-letni William Rose. Mężczyzna trafił do biura szeryfa okręgu Marion. Ma zostać poddany badaniu psychiatrycznemu.



Policja oświadczyła, że Rose zeznał, iż to nie on rzucił telefon. Twierdził, że ktoś ukradł mu urządzenie. Śledczy wątpią w tę wersję.



NRA zrzesza miliony Amerykanów i lobbuje o nieograniczony dostęp do broni palnej. Jego członkowie to tradycyjni wyborcy Partii Republikańskiej.





