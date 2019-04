Miliony na polsko-chińskie badania naukowe

Łącznie niemal 36,4 mln zł przekaże Narodowe Centrum Nauki na polsko-chińskie badania naukowe w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu SHENG 1. Wnioskodawcy mogli pozyskać środki na badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz w wybranych dyscyplinach nauk społecznych.

Statek z polskimi satelitami zacumował do ISS Statek Cygnus NG-11 zacumował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Na jego pokładzie znajdują się polski satelita komercyjny Światowid i... zobacz więcej

Konkurs jest efektem współpracy Narodowego Centrum Nauki i chińskiej agencji National Natural Science Foundation of China (NSFC). – Pierwsza edycja konkursu SHENG była pilotażowa pod wieloma względami – podkreślił dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki.



– Po raz pierwszy polscy naukowcy mogli pozyskać tak znaczne środki na sfinansowanie bezpośredniej współpracy z badaczami z Chin w zakresie badań podstawowych. Co ciekawe, wnioski były oceniane w dwutorowej procedurze – niezależnie przez naszych ekspertów i przez ekspertów agencji chińskiej. Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do finansowania powstała po porównaniu tych dwóch ocen i uzgodnieniu stanowisk obu agencji – dodał.



Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach, przy czym nad realizacją każdego projektu będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś minimalna wartość polskiej części projektu to 250 tys. zł. Czas realizacji projektu badawczego to 36 miesięcy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W konkursie SHENG 1 złożono łącznie 250 wniosków na kwotę ponad 313 mln zł. Ostatecznie wsparcie otrzyma 30 projektów: jeden wniosek w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, siedem wniosków w grupie nauk o życiu oraz 22 wnioski w naukach ścisłych i technicznych. Łączny budżet przyznanych grantów wynosi 36 377 384 zł. Pierwsze polsko-chińskie projekty badawcze w ramach konkursu SHENG rozpoczną się w czerwcu 2019 r.Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys. NCN zaznaczyło, że ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.