Kard. Stanisław Dziwisz kończy 80 lat. „Moje życie, to było życie Jana Pawła II”

Kard. Stanisław Dziwisz, były metropolita krakowski, a wcześniej przez blisko 27 lat osobisty sekretarz Jana Pawła II, kończy w sobotę 80 lat. – Dziś widzę: że moje życie, to było życie Jana Pawła II. Służba absolutnego oddania i wierności. Ja nie szukałem siebie – powiedział.

W sobotę rano z okazji urodzin kardynała Dziwisza w katedrze na Wawelu odprawiona zostanie uroczysta msza święta. – Całe życie jest zagadką. Nie wchodzi się w historię znaną, tylko tę historię się buduje. Tak samo w moim życiu: nigdy nie myślałem, że znajdę się u boku arcybiskupa krakowskiego. Ja chciałem być księdzem i to pielęgnowałem od dzieciństwa – wspominał kard. Dziwisz.



Za najważniejszą uważa swoją posługę u boku ks. Karola Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II. – Do dziś pamiętam ten jesienny wieczór, kiedy zostałem wezwany do metropolity krakowskiego. Siedział przy biurku, już przy świetle i mówi do mnie: przyszedłeś, żebyś tu pomagał i kontynuował swoje studia. Zapytałem, od kiedy? Od dziś – powiedział mi – wspomniał kard. Dziwisz.



Ojciec Święty powiedział mi: zostajesz



– Starałem się służyć mu, tak jak mogłem. To zaangażowanie z czasem zwiększało się. W Rzymie po wyborze na papieża – który, jak powtarzam, nie był zaskoczeniem, bo Watykan był przygotowany na taką ewentualność – chciałem wracać do Krakowa, uważając, że są ludzie lepiej niż ja przygotowani i znający realia. Wedy Ojciec Święty powiedział mi: zostajesz. I zostałem na 27 lat – opowiadał hierarcha.



Jak podkreślił „każdy dzień z Janem Pawłem II był inny”. – To był człowiek twórczy, inspirujący, święty – mówił. – To, co dziś widzę: że moje życie to było życie Jana Pawła II. Służba absolutnego oddania i wierności. Ja nie szukałem siebie. Niektórzy mówili, że „cień nie mówi”. Sekretarze nie powinni mówić. Nie wchodziłem nigdy w kompetencje innych. Służyłem papieżowi – wskazał.



W ostatnich tygodniach w związku z sugestiami, że Jan Paweł II nie miał pełnej wiedzy o skali nadużyć i przestępstw seksualnych w Kościele kard. Dziwisz wielokrotnie bronił papieża podkreślając, że to on rozpoczął w tej kwestii politykę „zero tolerancji” i wyposażył episkopaty lokalne, m.in. w USA i Irlandii, w narzędzia pozwalające im na walkę ze złem. „Papież był wstrząśnięty. Nie zamierzał tolerować przestępstw pedofilii w Kościele i wydał im walkę” – napisał kardynał w wydanym w marcu oświadczeniu.

Wśród najważniejszych spraw, które udało się osiągnąć w Krakowie kard. Dziwisz wymienia: doprowadzenie do wybudowania na tzw. Białych Morzach Centrum „Nie lękajcie się!” oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II, organizację w 2009 r. Kongresu dla Pokoju „Asyż w Krakowie”, na który przyjechało około 500 przedstawicieli różnych religii, a w lipcu 2016 r. Światowych Dni Młodzieży, które zgromadziły ponad 2 miliony młodych ludzi z ponad 180 krajów. – Bardzo cenię sobie, że dzięki Benedyktowi XVI utworzony został w Krakowie Uniwersytet Papieski – dodał.



Z serca Podhala



Stanisław Dziwisz urodził się 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej na Podhalu. W 1963 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Wojtyły, po czym podjął pracę duszpasterską jako wikariusz parafii w Makowie Podhalańskim. Od 1966 r. był kapelanem abpa Karola Wojtyły. W 1978 r. obronił pracę doktorską na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.



Po wyborze na papieża Jan Paweł II powołał go na swego osobistego sekretarza i na tym stanowisku Stanisław Dziwisz pozostał przez niemal 27 lat pontyfikatu, aż do śmierci Ojca Świętego. Zgodnie z jego wolą czuwał nad wykonaniem testamentu, w którym papież polecił, aby rzeczy codziennego użytku, którymi się posługiwał, rozdać wedle uznania, a notatki osobiste spalić. Kard. Dziwisz postanowił część z nich ocalić, tłumacząc, że to dokumenty o wartości historycznej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Metropolitą krakowskim mianował go w czerwcu 2005 r. papież Benedykt XVI. Kard. Dziwisz pełnił ten urząd od sierpnia 2005 r. do stycznia 2017 r. Był 76. biskupem krakowskim. Za motto swojej posługi przyjął słowa Jana Pawła II „Człowiek jest drogą Kościoła”. W 2006 r. Benedykt XVI mianował go kardynałem. Podczas ponad 11 lat posługi ustanowił 30 nowych parafii. Z jego inicjatywy w 2006 r. w Krakowie otwarto pierwsze w Polsce „Okno życia”. Jak podkreślał „to ratunek dla dziecka, któremu rodzice odmówili miłości”. Kardynał wprowadził też zwyczaj ustawiania choinki pod „oknem papieskim” przy ul. Franciszkańskiej.Kardynał został odznaczony m. in.: Orderem Orła Białego (2017), Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Wielkiego Krzyża, Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier, medalem Bene Merenti Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Medalem św. Brata Alberta. Otrzymał dyplomy doktora honoris causa kilkunastu polskich i zagranicznych uczelni oraz honorowe obywatelstwa kilkunastu miast.