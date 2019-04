Strzelanina z dżihadystami. Wśród zabitych są dzieci

15 osób zginęło w strzelaninie na wschodnim wybrzeżu Sri Lanki. Miejscowe władze podają, że doszło tam do wymiany ognia między oddziałem komandosów, przeprowadzającym obławę, a uzbrojoną grupą podejrzaną o związki z Państwem Islamskim.

Obława jest częścią ogólnokrajowej akcji przeciw terrorystom po wielkanocnych atakach na kościoły i hotele, w których zginęło ponad 250 osób. Strzelanina miała miejsce w mieście Sainthamaruthu w dystrykcie Ampara.



Wymiana ognia między wspieranymi przez żołnierzy funkcjonariuszami a ukrytymi w budynku trwała ponad godzinę. – Zamachowcy otworzyli ogień do komandosów, gdy ci w nocy próbowali szturmować ich siedzibę – powiedział rzecznik armii Sumith Atapattu.



Wśród zabitych jest sześcioro dzieci. Ujęto sześciu podejrzanych mężczyzn i trzy kobiety. Trzech z mężczyzn było wyznaczonych do bycia zamachowcami samobójcami. Zginął także cywil, który dostał się w krzyżowy ogień.



W przeszukiwanym domu, w których chronili się podejrzani, znaleziono cały arsenał środków wybuchowych – zapalniki, metalowe kulki służące do wypełniania bomb, pasy szachidów, a także mundury i flagi Państwa Islamskiego.

Wielkanocne zamachy



W Niedzielę Wielkanocną zamachowcy samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły, w tym dwa katolickie i jeden protestancki, oraz luksusowe hotele. Były to największe ataki na Sri Lance, odkąd w 2009 roku w kraju tym zakończyła się wojna domowa.



W czwartek przedstawiciel służb medycznych poinformował, że w niedzielnych zamachach zginęło ok. 250–260 osób, a nie 359, jak wcześniej podawano. Jeden z przedstawicieli rządu wyjaśnił, że kostnice podawały nieprecyzyjne informacje.



Dotąd zatrzymano 76 podejrzanych o związku z zamachami. Lankijska policja podała, że poszukują 140 domniemanych terrorystów.

źródło: PAP, IAR, Reuters

Po zamachach władze Sri Lanki oskarżyły o ich przeprowadzenie lokalną organizację islamistyczną o nazwie National Thowheeth Jama'ath (NTJ), ale wskazały, że sprawcy korzystali z pomocy zagranicznej siatki terrorystycznej. We wtorek odpowiedzialność za ataki wzięło na siebie Państwo Islamskie.