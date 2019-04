Rząd USA: Grupy terrorystyczne wciąż planują ataki na Sri Lance

„Ugrupowania terrorystyczne nadal planują możliwe ataki na Sri Lance a rząd USA ma ograniczone możliwości udzielania pomocy obywatelom amerykańskim” – głosi opublikowany w piątek komunikat Departamentu Stanu USA.

Departament Stanu poinformował też, że polecił ewakuację ze Sri Lanki wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym amerykańskich dyplomatów i pracowników amerykańskich instytucji.



Również sami pracownicy mogą opuścić placówkę, jeśli nie wykonują dla niej pilnych zadań.



„Grupy terrorystyczne wciąż planują ataki na Sri Lance” – czytamy w oświadczeniu amerykańskiego Departamentu Stanu.



W Niedzielę Wielkanocną w serii samobójczych ataków terrorystycznych na kościoły i luksusowe hotele zginęło na Sri Lance ponad 250 osób. Do ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie.



