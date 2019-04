Lider Partii Pracy odmawia udziału w bankiecie na cześć Trumpa

Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn odrzucił w piątek zaproszenie na bankiet w Pałacu Buckingham przy okazji wizyty państwowej prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Prezydent USA przyleci w czerwcu z wizytą państwową Amerykański prezydent Donald Trump przybędzie w czerwcu z pierwszą wizytą państwową do Wielkiej Brytanii – potwierdził Londyn. W programie mają się... zobacz więcej

Trump złoży w dniach 3–5 czerwca wizytę państwową w Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się z królową Elżbietą II i weźmie udział w obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii.



Szef laburzystów skrytykował przede wszystkim premier Theresę May za zaoferowanie Trumpowi uroczystego przyjęcia w Londynie; dodał, że jest „zawiedziony” tym, że „szefowa rządu znowu postanowiła się płaszczyć przed amerykańską administracją”.



Corbyn oskarżył jednocześnie Trumpa o „zrywanie kluczowych traktatów międzynarodowych, popieranie osób zaprzeczających zmianom klimatu oraz używanie rasistowskiej, mizoginistycznej retoryki”. Ocenił też, że „utrzymanie ważnej relacji ze Stanami Zjednoczonymi nie wymaga pompy i ceremonialnej wizyty państwowej”.



Zaznaczył jednak, że byłby gotowy spotkać się z prezydentem USA, by podjąć rozmowy „dotyczące wszystkich obszarów, które nas interesują”.



Konserwatywne media natychmiast wytknęły Corbynowi, że w 2015 roku nie miał oporów przed wzięciem udziału w podobnej kolacji na cześć chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, a za to nie stawiał się na przyjęciach z udziałem królów Hiszpanii i Holandii.

Zaproszenie na bankiet z Trumpem organizowany w imieniu królowej Elżbiety II – zwyczajowo punkt kulminacyjny każdej wizyty państwowej – odrzucił także lider proeuropejskiej partii Liberalnych Demokratów Vince Cable, który uznał przyjazd Trumpa za „niewłaściwy”.



– Nie powinniśmy dać się oczarować pompą i okolicznościami oraz kumać się z człowiekiem, który publicznie wypowiadał się w mizoginistyczny i rasistowski sposób. Fakt, że w ogóle dochodzi do tej wizyty, jest wstydliwą plamą na reputacji rządu, który widzi w tym szansę na oderwanie naszej uwagi od tego, jaki bałagan tworzy rządząc tym krajem – argumentował.



Według sondażu YouGov przyjazdowi Trumpa sprzeciwia się aż 47 proc. Brytyjczyków, a popiera jedynie 29 proc. ankietowanych. Różnice w opinii są bezpośrednio powiązane z poglądami politycznymi: na jego przyjazd cieszy się 51 proc. wyborców rządzącej Partii Konserwatywnej i jedynie 13 proc. sympatyków Partii Pracy.



Poprzednia wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii – w lipcu 2018 roku – miała charakter roboczy. Z obawy przed masowymi protestami rozmowy dwustronne z udziałem prezydenta USA i premier Theresy May odbyły się w podmiejskiej rządowej rezydencji w Chequers, a spotkanie z królową Elżbietą II miało jedynie nieformalny charakter.



W trakcie swojego panowania królowa Elżbieta II – która będzie formalnym gospodarzem czerwcowej wizyty Trumpa – spotkała się z 11 z 12 rządzących w tym czasie prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jedynym, którego nie poznała, był Lyndon B. Johnson (1963–69). Dwóch z nich – George'a W. Busha (2003) i Baracka Obamę (2011) – podjęła właśnie w formule wizyty państwowej.



Zrewanżowała się czterema przyjazdami do USA na zaproszenie prezydentów Dwighta Eisenhowera (1957), Geralda Forda (1976), George'a H.W. Busha (1991) i George'a W. Busha (2007).