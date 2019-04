Zagrożenie powodziowe w Ottawie i Montrealu. Ogłoszono stan wyjątkowy

Stolica Kanady Ottawa i miasto Montreal w prowincji Quebec ogłosiły stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem powodziowym. Ottawa przygotowuje się na przejście fali powodziowej podczas weekendu; możliwa jest ewakuacja mieszkańców z najbardziej zagrożonych obszarów.

Burmistrz Ottawy Jim Watsaon ogłosił stan wyjątkowy w piątek po południu w związku z ostrzeżeniem ministerstwa środowiska, że do soboty rano może spaść do 35 mm deszczu. Poinformował też, że do pomocy wezwano wojsko.



Podczas piątkowej konferencji prasowej w Ottawie przedstawiciele władz miasta zapowiedzieli, że poziom wody na rzece Ottawa może w niedzielę w niektórych miejscach nawet o 50 cm przekroczyć najwyższy poziom z powodzi z maja 2017 roku. Wtedy zagrożone lub dotknięte powodzią było ok. 500 domów.

It's all hands on deck as water levels continue to rise on the #Ottawa River - helping @energyottawa prepare for impending flooding #ottnews pic.twitter.com/HoLi1yRp7g — Hydro Ottawa (@hydroottawa) 26 kwietnia 2019

źródło: pap

W piątek rano w stolicy rozmieszczono 400 żołnierzy, którzy pomagają w układaniu worków z piaskiem na zagrożonych terenach. W razie zalania domów, odcięty zostanie prąd i gaz, a mieszkańcy poproszeni będą o dobrowolną ewakuację – dodali urzędnicy.Przygotowania do takiej operacji już trwają. Zalaniem i rozmyciem zagrożone są też drogi.Również w piątek stan wyjątkowy ogłoszono w Montrealu, w prowincji Quebec. Dzień wcześniej ewakuowano okolice zapory Bell Falls na rzecze Rouge w zachodniej części prowincji, ponieważ woda osiągnęła tam maksymalny poziom przewidziany dla wytrzymałości budowli. Przedstawiciele publicznej firmy energetycznej Hydro-Quenbec spodziewają się jednak, że tama wytrzyma zwiększony napór wody.