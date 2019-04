Marsz trasą Szlaku Czarnobylskiego w 33. rocznicę wybuchu reaktora

W 33. rocznicę awarii w Czarnobylu około 30 osób uczestniczyło na Białorusi w nieuzgodnionym z władzami marszu upamiętniającym tę katastrofę. Oficjalnie nie wyrażono zgody na tę akcję, ponieważ opozycja nie zgodziła się na opłacenie milicyjnej ochrony.

Uczestnicy marszu, wśród których byli aktywiści opozycji, przeszli tradycyjną trasą Szlaku Czarnobylskiego od budynku Akademii Nauk do pomnika ofiar Czarnobyla.



Towarzyszyła im milicja, która przypominała demonstrantom, że akcja jest nielegalna i grozi im odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń.



Po raz pierwszy od 30 lat oficjalnie Szlak Czarnobylski nie odbył się. Władze miasta wydały na niego zgodę, lecz wystawiły organizatorom rachunek na ponad 5,7 tys. rubli białoruskich (ok. 10,2 tys. zł) za ochronę milicji, w związku ze zmianami w przepisach dotyczących organizacji imprez masowych, które uchwalono w styczniu. W efekcie organizatorzy wycofali swój wniosek, zarzucając władzom celowe torpedowanie tradycyjnego upamiętnienia.

#wieszwiecej Polub nas

Sprzeciw wobec budowy elektrowni na Białorusi



W ostatnich latach tradycyjnym postulatem organizatorów Szlaku Czarnobylskiego jest rezygnacja z budowy na Białorusi elektrowni atomowej.



Elektrownia powstaje w obwodzie grodzieńskim, około 20 km od miejscowości Ostrowiec według rosyjskiego projektu AES-2006. Głównym wykonawcą projektu jest Rosatom. Elektrownia będzie się składać z dwóch bloków energetycznych, z których każdy będzie miał reaktor o mocy do 1200 megawatów. Pierwszy blok ma zostać uruchomiony do końca 2019 roku, drugi – w 2020 roku.



Katastrofa w Czarnobylu



Do katastrofy w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Po wybuchu reaktora położonego w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na terytoria białoruskie spadło około 70 proc. opadu radioaktywnego, a skażeniu uległo 23 proc. kraju, głównie obszar na południowym wschodzie, zamieszkany przez 1,8 mln ludzi. Z mapy znikło po 1986 roku ponad 430 miejscowości. Za strefę katastrofy ekologicznej władze Białorusi uznały te tereny dopiero w 1990 roku.



Bezpośrednio po katastrofie wydzielono 30-kilometrową strefę, w której zarządzono ewakuację ludności. W strefie zamkniętej, w obwodzie homelskim, na terenie trzech rejonów: narowlańskiego, chojnickiego i brahińskiego znajduje się dziś Poleski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny obejmujący ponad 2 tys. km kwadratowych.