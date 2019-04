Szkoły mogą stracić część dotacji z UE. Przyczyną strajk nauczycieli

Szkoły nierealizujące w związku ze strajkiem nauczycieli zajęć dofinansowanych przez UE być może będą musiały zwracać część otrzymanych środków. Mowa przede wszystkim o projektach, które zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, związanych z dokształcaniem uczniów i nabywaniem przez nich nowych kompetencji – podaje portal prawo.pl.

Zajęcia powinny być realizowane w oparciu o harmonogram, który jest elementem wniosku o dofinansowanie. Częścią zajęć projektowych w podstawówkach i gimnazjach mógł zachwiać strajk szkolny.



– Jeśli beneficjant nie zrealizował celów określonych w projekcie w stu procentach, możemy proporcjonalnie zmniejszyć wartość przyznanego dofinansowania. To oznacza konieczność zwrotu już przekazanych środków lub zmniejszenia ostatniej transzy pieniędzy przekazanych. Strajkujące szkoły muszą się liczyć z takim ryzykiem – mówi portalowi pracownik lubelskiego urzędu marszałkowskiego zajmujący się wdrażaniem środków unijnych.



W szczególnie trudnej sytuacji są szkoły kończące projekty w czerwcu. Portal wymienia tu Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej, gdzie realizowany jest projekt „Znam, więc lubię”, dzięki któremu uczniowie korzystają z szeregu dodatkowych zajęć. Wartość projektu to 442,5 tys. zł, przy czym unijne dofinansowanie wyniosło 419 tys. zł. W minionym tygodniu do realizacji pozostało 126 z 960 godzin. Dyrektor placówki uważa jednak, że nauczyciele zdążą odpracować brakujące godziny. W podobnej sytuacji jest więcej szkół – w szczególnych sytuacjach zostanie zwiększona liczba zajęć przewidzianych na ostatnie tygodnie roku szkolnego.

