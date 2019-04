„Polska Pomaga” Wenezueli. Koncert w TVP2

– To pomoc dla ludzi, którzy w związku z obłędnymi reformami społecznymi typu komunistycznego są w olbrzymim kryzysie humanitarnym – powiedział w „Gościu Wiadomości” prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, i zaprosił na koncert „Polska Pomaga”, który będzie emitowany w TVP2.

W najbliższą niedzielę będzie można pomóc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli podczas koncertu charytatywnego „Polska Pomaga”. Koncert organizują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Opera Królewska, Caritas Polska, Muzeum Łazienki Królewskie, Polskie Radio oraz Telewizja Polska.



Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zachęcał w TVP Info do włączenia się w akcję pomocy. Dodał, że to Caritas poprosił, aby pomóc w tym roku Wenezueli. – Akurat tam są w tej chwili największe potrzeby – powiedział wicepremier i zaprosił do udziału i wysyłania SMS-ów. – To się składa na pomoc dla ludzi, którzy w związku z obłędnymi reformami społecznymi typu komunistycznego są w olbrzymim kryzysie humanitarnym – powiedział prof. Gliński.



Dzięki wsparciu Caritas Polska możliwe będzie zaopatrzenie parafialnych jadłodajni, sierocińców i ośrodków wychowawczych i opiekuńczych w produkty spożywcze, a szczególnie w mięso. Przygotowywane będą paczki dla najbardziej potrzebujących. Projekt przewiduje także zakup lekarstw.

W scenerii Teatru Królewskiego artyści Polskiej Opery Królewskiej wykonają pieśni wielkanocne. Wydarzenie transmitowane będzie w TVP2.