Gliński o niemieckim obozie koncentracyjnym: Oczekujemy upamiętnienia ofiar

– Od trzech lat prowadzimy ten trudny dialog. Jadę do Austrii w weekend, bo jest rocznica wyzwolenia Mauthausen-Gusen, żeby jeszcze raz powiedzieć, że oczekujemy upamiętnienia tych ofiar, tego miejsca – powiedział prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

– Mauthausen-Gusen to był niemiecki obóz koncentracyjny, w którym zginęło około 30 tys. Polaków - polska elita, głównie inteligencja – przypomniał w „Gościu Wiadomości” prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego.



Zwrócił uwagę, że o ile w Mauthausen jest pewne upamiętnienie, to w Gusen praktycznie nic nie ma. – Od trzech lat, od kiedy jesteśmy odpowiedzialni za polskie dziedzictwo, domagamy się od rządu austriackiego cywilizowanego podejścia do tego – powiedział. – Nie może być tak, że brama obozowa jest prywatną willą – mówił i dodał, że mimo zobowiązań i obietnic rządu austriackiego nie udało się wykupić tych terenów. Gość programu podkreślił, że lokalni politycy i ludność są za tym, aby upamiętnić to miejsce.



– Od trzech lat prowadzimy ten trudny dialog. Jadę tam w weekend, bo jest rocznica wyzwolenia, żeby jeszcze raz powiedzieć, że oczekujemy upamiętnienia tych ofiar, tego miejsca – powiedział prof. Gliński i dodał, że to cywilizacyjny i kulturowy obowiązek gospodarzy, aby to zrobić. – My jesteśmy w stanie pomóc, ale działki musi ktoś wykupić. Byłoby chyba obraźliwe dla państwa austriackiego, gdyby robił to ktoś inny – ocenił wicepremier i minister kultury.

