Linia kolejowa Poznań - Berlin zablokowana. Ciężarówka wjechała pod pociąg

Na strzeżonym przejeździe w Świebodzinie w Lubuskiem nietrzeźwy kierowca wjechał samochodem ciężarowym pod pociąg towarowy. Nikomu nic się nie stało, ale linia kolejowa nr 3 z Warszawy i Poznania do Kunowic na granicy z Niemcami jest zablokowana. Wprowadzono zmiany w kursowaniu pociągów.

Jak poinformowała Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, pociągi PKP Intercity są kierowane zmienioną trasą przez Czerwieńsk, ich opóźnienia mogą sięgać około 90 minut.



Natomiast Przewozy Regionalne wprowadziły autobusową komunikację zastępczą na odcinku Toporów - Zbąszynek.



Janus przekazała, że do zderzenia ciężarówki z pociągiem towarowym doszło na przejeździe kolejowo-drogowym z sygnalizacją i rogatkami.



Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciężarówką z naczepą wjechał na strzeżony przejazd kolejowy, taranując wcześniej szlaban. Chwilę później w naczepę wjechał pociąg towarowy, przez co oddzieliła się ona do ciągnika siodłowego, w którym znajdował się wciąż kierowca ciężarówki.

Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikomu – kierowcy ciężarówki, maszyniście pociągu ani innym postronnym osobom nic się nie stało. Na miejsce przybyły służby ratunkowe oraz patrole świebodzińskiej Policji. Policjanci zatrzymali 56-letniego kierującego ciężarówką obywatela Ukrainy.Od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu, jednak nie chciał on poddać się badaniu trzeźwości. Zrobił to dopiero w szpitalu, po badaniu krwi. Tam policyjny alkomat wskazał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia. Czynności procesowe z jego udziałem mają zostać przeprowadzone nazajutrz. Świebodzińscy policjanci będą ustalać wszelkie okoliczności tego zdarzenia.



Obecnie na miejscu wypadku pracują służby techniczne. Wznowienie ruchu pociągów jest planowane około północy. Pasażerowie o zmianach w kursowaniu pociągów są informowani na stacjach i przystankach oraz przez drużyny konduktorskie.



Tego samego popołudnia na torach województwa lubuskiego doszło do jeszcze jednego wypadku. W miejscowości Mościczki kierująca samochodem marki Renault na niestrzeżonym przejeździe wjechała pod szynobus z Gorzowa do Kostrzyna nad Odrą. Ranną sprawczynię wypadku zabrano do gorzowskiego szpitala.