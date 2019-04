Dyrektor CKE: Matury nie są zagrożone, zaczynają się 6 maja

Matury są niezagrożone, zaczynają się 6 maja egzaminem z języka polskiego o godz. 9.00. Arkusze są przygotowane i czekają na wysyłkę – zapewnił w piątek szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

– O tym, że matury będą przeprowadzone, zapewnialiśmy z panią minister Zalewską od samego początku. Tu było oczywiście zagrożenie wynikające z tego, że maturzyści mogą być nieklasyfikowani, to zagrożenie już minęło – powiedział Smolik w TVP Info.



Jak zauważył, w tym roku egzaminy nie przebiegały w atmosferze spokoju. – Gimnazjalny, ósmoklasisty i przednówek przed egzaminem maturalnym odbywały się w nerwowej atmosferze. To trudne i dla dzieci, i dla rodziców. Na szczęście egzaminy udało się przeprowadzić – powiedział. Egzamin maturalny również nie jest już zagrożony. – Maturzyści mają chwilę na wyciszenie się i żeby do egzaminu ostatecznie się przygotować – dodał.



Smolik podziękował nauczycielom, kuratorom, samorządowcom, 10 tys. wolontariuszy, którzy pomogli w przeprowadzeniu egzaminów, mimo trwającego od 8 kwietnia strajku nauczycieli.

– Dzisiaj rozpoczęło się sprawdzanie prac egzaminu gimnazjalnego (...) od wszystkich dyrektorów dostałem potwierdzenie, że zespoły egzaminacyjne rozpoczęły przygotowanie do sprawdzania, egzaminatorzy przechodzą szkolenie, jeśli chodzi o sprawdzanie egzaminu gimnazjalnego z matematyki, który odbywa się zdalnie, w systemie e-oceniania, to tam na prawie milion prac sprawdzonych jest 100 tys. – poinformował.Pytany o okrągły stół edukacyjny, stwierdził, że nie spodziewał się przełomowych rozwiązań, ale dyskusja była „bardzo owocna, dużo głosów, kilkadziesiąt osób zaproszonych miało czas, żeby przekazać swoje zdanie, czasami pochlebne, czasami bardzo krytyczne”.