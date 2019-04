Kłopoty angielskiego dżentelmena

Jan Vincent Rostowski, znany też jako Jacek Rostowski, nie może być polskim towarem eksportowym. Po pierwsze, nim jeszcze wstąpił do Platformy Obywatelskiej, był już członkiem brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Po drugie, obywatelstwo polskie ma krócej od brytyjskiego, można by więc raczej nazwać go importem z Anglii. Dopiero w czasach pełnienia funkcji ministerialnej w Polsce wystąpił o nadanie mu numeru PESEL, zaś jako szef resortu finansów bez NIP był swego rodzaju ciekawostką dla niektórych dziennikarzy.

Angielski profesor dżentelmen



Kiedy więc Rostowski do Parlamentu Europejskiego startuje z list nowej, brytyjskiej partii „Change”, która, w dużym skrócie, stanowi antybrexitową hybrydę zbuntowanych torysów i socjalistów, jest to swego rodzaju powrót do korzeni. Dla Platformy Obywatelskiej kłopotliwy jednak o tyle, że dawny minister był jedną z twarzy tego ugrupowania, teraz zaś wygląda na to, że przeszczep się nie przyjął. To zaś stawia kolegów w trudnym położeniu, co znajduje pewne odzwierciedlenie w ich komentarzach do sprawy. Jednak najwięcej kłopotów Rostowskiemu napytać może jego własny język.



Polityk, przedstawiany w przyjaznych mediach jako lekko konserwatywny, angielski profesor dżentelmen, dżentelmenem nie był, przynajmniej wtedy, gdy trzeba było atakować Prawo i Sprawiedliwość.



– Jestem głęboko zaszokowany, zaszokowany, że Prawo i Sprawiedliwość działa na rzecz lobbystów zagranicznych i nie broni interesu narodu Polskiego! Wstyd mi za was! Wstyd! Pomysły rodem z Budapesztu tutaj nie przejdą! – krzyczał z sejmowej mównicy w 2012 roku, odwołując się do raczej obcej swojej partii patriotycznej retoryki, która oczywiście nie przystawała ani trochę do przedmiotu debaty i sensu omawianych wówczas zmian w prawie.



Bardziej pamięta mu się słowa z konwencji w 2015 roku, na której, oceniając wyborcze obietnice PiS mówił, że na ich realizację „Pi(e)niędzy nie ma i nie będzie”. To chyba najczęściej cytowana wypowiedź Rostowskiego. Przynajmniej do teraz.



Jakiś czas temu były minister tak zapędził się w obronie społeczności LGBT przed rzekomą homofobią obecnej władzy, że aż sam zawędrował w rejony, gdzie oberwać tym samym oskarżeniem bardzo łatwo. Kiedy prezes PiS Jarosław Kaczyński rzucił słowa „wara od naszych dzieci” jako odpowiedź na mapę drogową rewolucji obyczajowej, jaka marzyła się wówczas Pawłowi Rabiejowi, Jacek Rostowski tak komentował to w rozmowie z Konradem Piaseckim: – To po prostu podłe i paskudne, a poza tym jest szczytem hipokryzji, bo wszyscy wiedzą, że nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezdeklarowanych gejów niż w PiS-ie i szczególnie na najwyższych pozycjach w PiS-ie. To liczenie gejów godne akcji „Hiacynt” poruszyło nawet część krytycznych wobec PiS komentatorów.

– Czy wyście się ze skrajną prawicą na łby pozamieniali, szanowni obrońcy demokracji? – pytał Adrian Zandberg, odwołując się nie tylko do słów Rostowskiego, lecz i sugestii Stanisława Gawłowskiego na temat związków, nie tylko politycznych, Pawła Rabieja i Jarosława Kaczyńskiego. – Przyjaciele z podwórka. Kiedyś byli razem. Współpracowali Jarosław Kaczyński i Paweł Rabiej. Czy dzisiaj współpracują? Czy spór jest prawdziwy? – pytał w marcu tego roku Gawłowski w tweecie, którego nie usunął do dziś i który dziwnie przeszedł bez większego echa i żadnych konsekwencji, choć wydawałoby się, że powinien wywołać trzęsienie ziemi.



Mocne słowa



Rostowskiemu też jego wypowiedź zapomniano, ale okazało się, że ma on jakiegoś życzliwego przyjaciela, który podsunął ją właśnie jego nowym, a właściwie starym angielskim kolegom. A jak wszyscy wiemy, konserwatyzm angielski to już od dawna coś zupełnie innego, niż konserwatyzm polski. Dla jednych to dobrze, dla innych źle, źle też dla samego profesora.



„Pamiętacie Państwo, jak polityk PO, p. Rostowski, liczył gejów w szeregach PiS? Dziś dowiedziała się o tym brytyjska opinia publiczna. ChangeUK gęsto się tłumaczy z tej kandydatury, bo dotąd takie wyskoki kojarzono ze skrajną prawicą. Piękny prezent podrzuciła kolegom Platforma…”- wraca do tematu Adrian Zandberg z Partii Razem na Twitterze. W toczącej się pod tym wpisem dyskusji pojawia się inny cytat z Rostowskiego, przytoczony za Wikipedią przez Kubę Gawrona, organizatora rzeszowskiego Marszu Równości – „Jak byłem młody, to w Wielkiej Brytanii za kontakty homoseksualne szło się do więzienia.



Dziś pary gejowskie adoptują tam dzieci. Nie łudźmy się, to jest równia pochyła”. Sprawę na bieżąco monitoruje brytyjski dziennikarz Guardiana i socjalista, Owen Jones, tak więc można być pewnym, że nie będzie to temat tylko dla polskich lewicujących mediów społecznościowych.



Historia lubi się powtarzać



Historia lubi się powtarzać. Michałowi Kamińskiemu wybaczono bardzo wiele, gdy już zmienił swoje polityczne otoczenie i poglądy, choć nie brak takich, którzy wciąż doszukują się w nim ukrytej broni prezesa Kaczyńskiego. Jednak w czasach pierwszej kadencji PiS i trochę później był on uważany za osobę bardzo kontrowersyjną, nawet wśród części prawicowych wyborców. Początki politycznej kariery w Narodowym Odrodzeniu Polski czy wyprawa z ryngrafem do Augusto Pinocheta, w towarzystwie Marka Jurka i Tomasza Wołka, ciągnęły się za byłym spin doctorem Prawa i Sprawiedliwości bardzo długo. Gdy w 2009 roku jego ówczesna frakcja w Parlamencie Europejskim zgłosiła Kamińskiego jako kandydata na stanowisko wiceprzewodniczącego PE z jej ramienia, doszło do skandalu.

Do tej pory wybór wiceprzewodniczących z ramienia frakcji był bowiem formalnością, tym razem jednak, wbrew woli partyjnych kolegów, zgłosił się również drugi przedstawiciel Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, który zdobył więcej głosów od polskiego kontrkandydata. Kamiński został ostatecznie szefem frakcji, co z kolei wywołało liczne ataki brytyjskich mediów i polityków Partii Pracy na torysów, oskarżanych w związku z tą nominacją o wsparcie ekstremisty i antysemity. Cała ta sytuacja dziś wydaje się równie zabawna, a zarazem tragiczna i pogmatwana, jak cała brytyjska polityka. W późniejszych latach to przecież lidera socjalistów, Jeremy’ego Corbyna oskarżano wielokrotnie o antysemityzm, co więcej, to właśnie w proteście przeciw jego antysemickim poglądom swoją partię opuściła grupa, która tworzy dziś lewicowe skrzydło partii Change, z której startuje Jacek Rostowski.



Popularny na Wyspach



Przez całą drugą połowę 2009 roku Michał Kamiński był Polakiem najczęściej chyba wspominanym przez brytyjskich polityków i dziennikarzy, sprawa otarła się nawet o amerykański Departament Stanu, który tematem próbował (skąd my to znamy?) zainteresować szef dyplomacji David Miliband, wówczas minister spraw zagranicznych w lewicowym rządzie Gordona Browna. Czy o Rostowskim będzie w tym roku równie głośno? Zapewne nie, ponieważ dziś Anglicy mają własne zmartwienia, a do skali szaleństwa, jakie opanowało wyspy w związku z Brexitem Polsce wciąż, choć może trudno w to uwierzyć, jest bardzo daleko.

Partia „Change” nie odegra też prawdopodobnie zbyt wielkiej roli w wyborach, być może wiec kilka słów, które nie pasują do wizerunku proeuropejskiego liberała, zostaną tylko ciekawostką jednego sezonu i byłemu ministrowi kolejny raz się upiecze.Z Wielkiej Brytanii docierają też do nas ostatnio informacje na temat innej osoby walczącej o naszą demokrację – choć już nie pochodzącej z Polski – Ludmiły Kozłowskiej z fundacji Otwarty Dialog. Jak słyszymy od dawna, dialog ten otwarty był przede wszystkim na pieniądze oligarchów, zaś swoją deklarowaną głośno walkę z Putinem łączył zaskakująco często z cichymi więzami przyjaźni. Na złość polskim władzom Kozłowska, w Polsce persona non grata, która teoretycznie dostała od nas szlaban na wszystkie kraje Unii, gdzieniegdzie zapraszana bywała nad wyraz chętnie.Tymczasem jednak o jej powiązaniach badanych przez parlament Mołdawii (temu krajowi również dała się we znaki) pisać zaczęła prasa na Wyspach. Z Rostowskiego koledzy po cichu się dziś śmieją, o znajomości z Kozłowską dyskretnie milczą. Zapewne ćwiczą już wiarygodne wypowiadanie frazy „może pan powtórzyć nazwisko?”