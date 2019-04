Donald Tusk Człowiekiem Roku „Gazety Wyborczej”

10 maja 2019 r., 2 dni po trzydziestej rocznicy wydania pierwszego numeru, „Gazeta Wyborcza” przyzna tytuł „Człowieka Roku”. Już wiadomo, kto go otrzyma: przewodniczący Rady Europejskiej i były premier RP Donald Tusk.

Laudację na cześć Tuska ma wygłosić laureat jednej z wcześniejszych edycji nagrody, amerykański historyk, Timothy Snyder.



Tytuł „Człowieka Roku” gazeta Adama Michnika przyznaje od 1999 r. Otrzymali go między innymi Vaclav Havel, George Soros, Günter Verheugen, abp Józef Życiński, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Komorowski czy Frans Timmermans.



„Gazeta Wyborcza” powstała w wyniku porozumienia między „Solidarnością” a władzami PRL (w warunkach reglamentacji papieru, regulacji dotyczących druku było to konieczne) i miała być organem prasowym opozycji antykomunistycznej.

Serdecznie zapraszam na spotkanie 3 Maja o 14 na Uniwersytecie Warszawskim. Co prawda, w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto. — Donald Tusk (@donaldtusk) 26 kwietnia 2019

źródło: Wirtualne Media, „Uważam Rze Historia”

Szybko jednak – już po wyborach kontraktowych 4 czerwca 1989 r. i wciąż korzystając ze społecznego kredytu zaufania i logo „Solidarności” – związała się z określoną opcją polityczną reprezentowaną wówczas przez ROAD, następnie przez Unię Demokratyczną i Unię Wolności.W 2012 r. w trakcie jednego z procesów sędzia Agnieszka Matlak orzekła, że „negatywne treści na temat Adama Michnika, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, oraz wydawcy tej gazety, Agory S.A., są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jedyna wizyta Donalda Tuska w Warszawie na finiszu kampanii do Europarlamentu. Były lider PO zaprosił sympatyków na spotkanie, które ma się odbyć tydzień wcześniej, w Święto Konstytucji 3 Maja.