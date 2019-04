Prezydent: Chciałbym, żeby akcja „sadziMy” nie miała jednorazowego charakteru

– Chciałbym, żeby para prezydencka, kolejne pary prezydenckie, w kolejnych kadencjach sadziły las. By ta akcja nie miała tylko jednorazowego charakteru – powiedział w piątek w obozowisku w Rytlu (Pomorskie) prezydent Andrzej Duda, dziękując uczestnikom ogólnopolskiej akcji „sadziMY”.

W piątek Lasy Państwowe zainaugurowały na terenach zniszczonych przez nawałnicę w 2017 r. (leśnictwo Jakubowo, woj. pomorskie) ogólnopolską akcję sadzenia drzew „sadziMY”. Inicjatorem akcji jest prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w tym wydarzeniu.



Prezydent podczas wystąpienia podkreślił, że on i jego żona chcą, by ta akcja nie miała jednorazowego charakteru, by wpisała się na stałe w państwowy obyczaj, w obyczaj służb mundurowych, harcerzy, a przede wszystkim w obyczaj prezydenta Polski.



– Tak jak para prezydencka co roku prowadzi „Narodowe czytanie”, tak samo chciałbym, żeby para prezydencka co roku, kolejne pary prezydenckie w kolejnych kadencjach, zawsze razem z ochotnikami, służbami mundurowymi i harcerzami, ze studentami, z młodzieżą szeroko pojętą (...) sadziły las – powiedział Andrzej Duda.



Przypomniał, że Nadleśnictwo Rytel to bardzo szczególne miejsce. – Tutaj (...) prawie dwa lata temu przeszła straszliwa nawałnica i zmasakrowała, zniszczyła wspaniały fragment Borów Tucholskich, zabierając także życie dwóm młodym harcerkom, Asi i Oldze – mówił.



Podziękował władzom lokalnym, rzemieślnikom, mieszkańcom ziemi rytelskiej za upamiętnienie tragicznie zmarłych harcerek. – W lesie nad jeziorem Suszek są dwa obeliski, które upamiętniają druhny i tamto straszliwe wydarzenie, które wyryło się nie tylko blizną tutaj, w tej części Borów Tucholskich, ale (...) w sercach wszystkich polskich harcerzy – podkreślił prezydent.



Zaznaczył, że chciałby, aby akcja sadzenia drzew była w jakimś sensie aktem pamięci o nich. – Na pewno by chciały, aby tutaj, gdzie przyjechały na obóz, by cieszyć się lasem, przyrodą (...), znów był piękny, wspaniały, wielki las – dodał.



Agata Kornhauser-Duda oceniła: to, że działaliśmy wspólnie, dało wspaniały efekt. Działając razem, jesteśmy w stanie twórczo przezwyciężać przeciwności losu – podkreśliła.



Wcześniej para prezydencka wspólnie posadziła kilkanaście dębów szypułkowych na kilku z wielu przygotowanych do tego celu placówkach. W tym sadzeniu uczestniczyli również minister środowiska Henryk Kowalczyk i wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

źródło: TVP Info, PAP

Jak poinformował w piątek na konferencji prasowej dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosz Michał Bazela, w każdej z równomiernie rozmieszczonych placówek jest miejsce dla 14 sadzonek. Pozostała powierzchnia została pozostawiona do ekologicznego odnowienia. Akcja sadzenia drzew w leśnictwie Jakubowo objęła 100 ha. Akcja „sadziMy” rozpoczęła się w piątek rano we wszystkich 430 nadleśnictwach w Polsce. Uczestnikom miało być tego dnia rozdanych 100 tys. sadzonek.