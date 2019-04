Jedyna polska szkoła w Rosji zostanie zlikwidowana. „Kiedyś była potrzebna, a teraz nie”

Władze Petersburga chcą zamknąć jedyną szkołę z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego. Uważano ją za jedną z najlepszych w mieście. To szkoła nr 216 im. Adama Mickiewicza w Petersburgu, którą otwarto w 1991 r. Teraz zostanie zlikwidowana, a uczniowie wysłani do sąsiednich szkół. Co będzie z nauczycielami – na razie nie wiadomo.

O zapowiedzi likwidacji szkoły informuje telewizja Biełsat, która dodaje, że dyrekcja placówki nie udziela w tej sprawie komentarzy. Byli nauczyciele i miejscowi politycy są zgodni: przyczyną są złe stosunki pomiędzy Rosją a Polską.



Niegdyś, i to przez długi czas, szkołę uznawano za jedną z najlepszych w dawnej stolicy Rosji. Uczyli w niej nauczyciele z Polski, a uczniowie jeździli na wycieczki do Gdańska, Warszawy i Krakowa. Poznawali nasz kraj i kulturę.



– Cudowna szkoła. Miło, jak w domu. Jakie wspaniałe tu święta organizują. Poznajemy kulturę słowiańską. Od 18 lat działa zespół ludowy – mówiła Ludmiła Wołkowa, babcia jednej z uczennic.



– Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać, stosunki z Polską się pogorszyły. Polskość zaczęto usuwać ze szkoły – wspominał Maksim Iwancow, były nauczyciel geografii. Wieść o likwidacji placówki martwi byłych uczniów.







– Nauczyciel zawsze starał się zaszczepić miłość do polskiej kultury i historii. To przecież odrębne państwo z własną historią. To bardzo ważne ją znać. Nie można odcinać możliwości uczenia się tego. To bardzo głupie – ocenia Wasilina Radajewa, która ukończyła szkołę im. Adama Mickiewicza kilka lat temu.



Ale to nie nagła decyzja. Już dawno zniesiono obowiązkową naukę polskiego. A od 2014 r. zaprzestano naboru do pierwszych klas. Język polski rzekomo nie jest już potrzebny dzieciom z Petersburga. Wcześniej się nim interesowały, a teraz nie. Dlatego nie ma sensu utrzymywać polskiej szkoły.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Biełsat

Ale absolwenci, rodzice i byli nauczyciele się z tym nie zgadzają. Niektórzy uważają, że szkołę specjalnie doprowadzono do takiego stanu. Według Radajewej jest to zapewne bardziej jakaś gra polityczna niż niechęć do uczenia tu dzieci.– Słowo „polski” stało się synonimem słowa „wrogi”. Nie tylko „polski”, również „amerykański”, „europejski” itd. I to właśnie ta atmosfera, w której niszczy się to, co kojarzy się z wrogością, z wrogami, z tymi, którzy nie są z nami – uważa Maksim Rieznik, przewodniczący komisji ds. oświaty władz Petersburga.Uczniowie jesienią pójdą do innych szkół. Język, którego się uczyli, do niczego się im tam nie przyda. Jedyna w Rosji szkoła, w której rosyjskie dzieci poznawały polską kulturę, zniknie.