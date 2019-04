Trzaskowski zakazał marszu narodowców

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zakazał zaplanowanego na 1 maja marszu, który zarejestrowały Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Młodzież Wszechpolska i Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy. Jak podano w komunikacie zamieszczonym na stronie urzędu miasta, przyczyną jest potrzeba budowy przewidzianych w miejscu zgłoszonego zgromadzenia trybun przed uroczystościami Święta Narodowego 3 Maja.

Decyzja władz Warszawy dotyczy zgromadzenia zarejestrowanego na trasie: plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, ul. Świętokrzyska, z zakończeniem na ul. Jasnej, oraz zgromadzenia stacjonarnego na pl. Zamkowym. Posunięcie argumentuje się zajęciem terenu przez Kancelarię Prezydenta, która na pl. Zamkowym organizuje uroczystości z okazji 3 maja. W związku z tym od 30 kwietnia na placu mają być budowane trybuny i podesty.



„Do ich budowy wykorzystywany ma być ciężki sprzęt i maszyny budowlane. Organizator uroczystości państwowych otrzymał w tym zakresie stosowne zezwolenie Zarządu Terenów Publicznych na wykorzystanie terenu” – wyjaśnia miasto. „W ocenie Urzędu Miasta prace na pl. Zamkowym z użyciem ciężkiego sprzętu oraz fakt, że obecnie jego powierzchnia jest wykorzystywana częściowo przez ogródki gastronomiczne, pomieszczenie na placu zgłoszonej liczby 10 000 uczestników nie jest możliwe” – wskazuje ratusz.



Jak dodano w komunikacie, 1 maja na Zamku Królewskim odbywać się ma również spotkanie premierów państw Europy Środkowej, co może „wpłynąć na możliwość ograniczenia przez Służbę Ochrony Państwa dostępności do Zamku Królewskiego od strony pl. Zamkowego”. Podano również, że organizatorzy manifestacji nie zaakceptowali zmiany miejsca zgromadzenia, zaproponowanej przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.



Jak poinformował PAP rzecznik miasta Kamil Dąbrowa, organizatorami obydwu wydarzeń miały być środowiska narodowe. Mowa o Marszu Suwerenności, który zaplanowano na 1 maja, kiedy wypada 15. rocznica wejścia Polski do UE. Początek manifestacji wyznaczono na godz. 13 na pl. Zamkowym. Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, zapowiedział, że narodowcy zamierzają odwołać się od decyzji władz miasta.

Tego jeszcze nie było! Trzaskowski wydał zakaz manifestacji w trakcie kampanii wyborczej gdzie współorganizatorem jest zarejestrowany komitet @KONFEDERACJA_



Odwołamy się i wygramy tak jak to było z Marszem Niepodległości!



Zapraszamy 1 maja do Warszawy na #MarszSuwerenności — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) April 26, 2019

Do sprawy odniósł się na Twitterze redaktor naczelny portalu tvp.info Samuel Pereira. Jego zdaniem odbieranie narodowcom możliwości pikietowania 1 maja to „niedopuszczalne, chamskie naruszenie konstytucji i wolności”. Pereira przypomniał również słowa, jakimi posługiwał się Trzaskowski w 2016 r. Zarzucał on wtedy rządowi „podważanie większości naszych wolności”. W „Dekalogu wolności”, jaki Trzaskowski prezentował w Sejmie, widniały słowa: „Władza nie może ograniczać: 1. wolności słowa, (…) 3. wolności zgromadzeń, (…) 5. Wolności organizacji obywatelskich”.

Dobrze że Polska jest w UE. Daleko mi do narodowców i ich poglądu na Unię, jednak odbieranie im możliwości pikietowania 1 maja to niedopuszczalne, chamskie naruszenie konstytucji i wolności, Panie Prezydencie @trzaskowski_. Odbieranie prawa do manifestacji to wg Pana demokracja!? — Samuel Pereira 🇵🇱 (@SamPereira_) April 26, 2019

Jestem warszawiakiem od urodzenia, którego prezydent mojego miasta bez powodu zablokował na Twitterze. Ze wzruszeniem wspominając jego słynny "Dekalog Wolności", proszę - podeślijcie @trzaskowski_ treść art. 12 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. RT pic.twitter.com/Jw8fafoqON — Samuel Pereira 🇵🇱 (@SamPereira_) April 26, 2019