Premier: Możliwe powołanie podstolika rodziców przy okrągłym stole edukacyjnym

– Po dyskusjach wyłania się koncepcja, żeby powołać jeszcze jeden podstolik o roboczej tematyce: rodzice – oświadczył premier Mateusz Morawiecki w przerwie obrad okrągłego stołu edukacyjnego. Szef rządu dodał, że poprosi o patronat prezydenta nad obradami okrągłego stołu.

– Słyszałem, że jeden ze związków zawodowych, których tutaj nie było przy tym stole, byłby gotów dołączyć, gdyby odbywało się też to z włączeniem pracodawców, w formule Rady Dialogu Społecznego. Myślę, że to jest do rozważenia; i pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy – ocenił premier Mateusz Morawiecki.



– Ja pana prezydenta bardzo gorąco o to poproszę, żeby też objął patronatem te nasze obrady, które się rozpędzają, które są bardzo owocne – zapowiedział.



Szef rządu dodał, że po dyskusjach wyłania się koncepcja nowego podstolika.



– Nie chciałbym tego teraz tak na sto procent przesądzać, ponieważ staramy się to konstruować w formule demokratyczności. Jeśli takie decyzje zapadną z udziałem przedstawicieli innych grup biorących udział w naszym okrągłym stole, tobyśmy powołali jeszcze jeden stolik o roboczej tematyce: rodzice – oświadczył premier.

źródło: Tvp Info, PAP

– Ta perspektywa rodziców, którzy patrzą na dzieci, które mają zdaniem jednych przeładowany program, zdaniem drugich uczą się za mało miękkich kompetencji, a zdaniem innych mają za mało nauczycieli, którzy są nauczycielami z pasją, z misją – wyjaśniał premier.– Takie wypowiedzi po stronie rodziców doprowadziły nas do pewnej konkluzji, że może ta perspektywa takiego dodatkowego podstolika by się przydała – konkludował Morawiecki.