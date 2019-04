„Warto zrobić wszystko, by móc spędzić z dzieckiem kolejny rok”. Kuba walczy o życie

Siedmioletni Kuba Jankowski walczy o życie. Lekarze wykryli u niego guza pnia mózgu, nieoperacyjnego, wielkości małej pomarańczy. Jedyną szansą dla chłopca jest zabieg w San Francisco. Byłby pierwszym dzieckiem z Europy poddanym nowatorskiej terapii. Ale to kosztuje 500 tys. dolarów. Wciąż brakuje ponad 1 milion 800 złotych. A czas mija. – Warto zrobić wszystko, by móc spędzić z dzieckiem kolejny rok – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Dorian Jankowski, tata chorego chłopca, i prosi o wsparcie.

„W głowie Kubusia jest guz, glejak najgorszy z możliwych. To jest jak wyrok, w Polsce zostaje mu kilka miesięcy życia…” – napisali na stronie Fundacji Siepomaga Dorian i Dominika Jankowscy, rodzice Kuby.



Pojawiła się dla niego szansa. To operacja w szpitalu przy Uniwersytecie w San Francisco, gdzie prowadzone są badania kliniczne i opracowano nowoczesną metodę leczenia lekiem panobinostat, który podaje się bezpośrednio do guza. Metoda stosowana jest zaledwie od miesiąca. Kubuś byłby pierwszym dzieckiem z Europy, które zostałoby poddane nowatorskiemu leczeniu. Ale na to potrzeba 500 tys. dolarów.



– Nie wiemy, czy to pomoże Kubie, ale wierzymy, że warto zrobić ten krok – mówi Dorian Jankowski, tata siedmioletniego Kuby. – Dać szansę i przetrzeć szlak innym chorym dzieciom – dodaje.



Na stronie Fundacji Siepomaga prowadzona jest zbiórka pieniędzy. Czas ucieka. Wciąż brakuje ponad 1,8 mln zł. Aby zabieg w USA miał sens, powinien odbyć się w pierwszej połowie czerwca. Pomóc można, wchodząc na stronę: www.siepomaga.pl/kuba.

By choć trochę przybliżyć się do celu, w łódzkiej Manufakturze 28 kwietnia odbędzie się „Niedziela dla Kuby”. Będzie mnóstwo atrakcji, ale też zbiórki i licytacje dla chorego chłopca.Obecnie Kuba przechodzi radioterapię w warszawskim Centrum Onkologii przy ulicy Wawelskiej. – Dobrze się czuje. Od miesiąca nowotwór nie urósł – mówi Dorian Jankowski i dodaje, że ten rodzaj raka potrafi niestety zaskoczyć i nagle się uaktywnić. Ale na razie wszystko przebiega pomyślnie. Kubuś spełnił także swoje wielkie marzenie. Poznał prezydenta Andrzeja Dudę. W Pałacu Prezydenckim w towarzystwie głowy państwa chłopiec spędził swoje siódme urodziny. Spotkanie z prezydentem zorganizowano dzięki pomocy fundacji Kawałek Nieba.