Znany dziennikarz: Kraków upokorzył Radwańską

„Zbulwersowała mnie odmowa Rady Miasta Krakowa przyznania honorowego obywatelstwa Agnieszce Radwańskiej. (…) publiczne przerzucanie się argumentami, dlaczego najwybitniejsza polska tenisistka w historii na zaszczyt nie zasłużyła, upokarza Bogu ducha winną sportsmenkę” – pisze znany dziennikarz sportowy Michał Pol.

Jak twierdzi w felietonie opublikowanym na stronie „Przeglądu Sportowego” Pol, w sprawie dominują argumenty polityczne, a w sporze przestają mieć znaczenie zarówno faktyczne osiągnięcia sportowca, jak i jego ewentualne zasługi dla miejscowości, z której pochodzi. Jego zdaniem, nie ma sensu argument, że Radwańska jest zbyt młoda, choćby dlatego, że wielokrotnie honorowe obywatelstwo przyznawano sportowcom w podobnym do niej wieku – wymienia tu m.in. hokeistę Mariusza Czerkawskiego, lekkoatletkę Anitę Włodarczyk i tenisistę Łukasza Kubota.



Pol pisze, że Radwańska zawsze będzie mu kojarzyć się z Krakowem. Jak pisze, „przez 12 lat kariery Isia podkreślała związek z rodzinnym miastem. Tak naprawdę nigdy z niego nie wyjechała. W przeciwieństwie do gwiazd światowego tenisa i w ogóle gwiazd światowego sportu, zarabiających miliony dolarów dzięki zwycięstwom i kontraktom reklamowym, Radwańska nigdy nie przeniosła się do Monako, Szwajcarii czy na Wyspę Jersey”.



Również zarzuty o eksponowanie sympatii politycznych przez rodzinę Radwańskiej wydają się Polowi absurdalne. „Okazuje się więc, że Radwańska przez 12 lat kariery nie reprezentowała Polski, ale PiS? Grała wyłącznie dla sympatyków partii rządzącej, a nie wszystkich kibiców?” – pyta retorycznie dziennikarz. Jak podkreśla, daleko zresztą tenisistce do jasnego zaangażowania się w spory polityczne, jakim wykazuje się jej ojciec i trener Robert Radwański.



Ostatecznie – jak pisze Pol – honorowe obywatelstwo Krakowa ma wiele postaci, które mogą być kontrowersyjne dla części mieszkańców, np. Lech Wałęsa, Edward Moskal, Ryszard Kukliński, Władysław Bartoszewski, Jerzy Buzek.

źródło: przegladsportowy.pl

Krakowski radny PiS Adam Kalita zgłosił pomysł uhonorowania najbardziej znanej polskiej tenisistki tytułem Honorowego Obywatela Krakowa. Jej kandydatura nie uzyskała koniecznej rekomendacji Komisji Głównej Rady Miasta. Przeciw pomysłowi opowiedzieli się radni klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska. Klub Przyjazny Kraków ostatecznie wstrzymał się od głosu. Jak napisał rzecznik PiS w Krakowie Michał Drewnicki, radni uznali, że tenisistka jest „za młoda”.