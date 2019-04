Dworczyk o słowach Broniarza: To chyba tyle, jeżeli chodzi o chęć porozumienia

Kulturalnie i merytorycznie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o chęć porozumienia – napisał na Twitterze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, komentując słowa prezesa ZNP Sławomira Broniarza, który stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki „nie wie, o czym mówi”.

Szef ZNP, odnosząc się w rozmowie z PAP do otwarcia przez premiera obrad okrągłego stołu edukacyjnego, ocenił, że szef rządu „nie wie, o czym mówi”. Zwrócił uwagę na słowa premiera o tym, by „nie dolewać paliwa do dziurawego baku”. Morawiecki powiedział to w kontekście poprawy efektywności systemu edukacji.



– Pan premier ma odwagę – żeby nie powiedzieć czelność – mówić, że dolewając paliwa do dziurawego baku, my się nie poprawimy? Szkoda czasu na tego rodzaju dialog – stwierdził Broniarz. – Ktoś, kto w swoim pierwszym słowie pokazuje wyraźnie, że nie ma bladego pojęcia, co robią nauczyciele w szkole i próbuje nas po raz pięćdziesiąty z rzędu skonfliktować ze społeczeństwem, nie zasługuje na to, żebyśmy tracili czas na słuchanie tego rodzaju obelżywych uwag – dodał.



Do słów Broniarza odniósł się w piątek na Twitterze szef KPRM. „Kulturalnie i merytorycznie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o chęć porozumienia:(” – napisał Dworczyk.



W centrum konferencyjnym na PGE Narodowym trwa okrągły stół edukacyjny zorganizowany z inicjatywy premiera. Obrady koncentrują się wokół czterech tematów: uczeń, nauczyciel, jakość edukacji i nowoczesna szkoła.



ZNP, FZZ i większość organizacji pracodawców zapowiedziało, że nie weźmie udziału w tej inicjatywie. Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zadeklarowali udział w obradach w charakterze obserwatorów.





