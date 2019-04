„Fakt”: „benzyna droga jak w Niemczech”. Fakt: tańsza o ponad 1 zł. Trzy błędy na jednym zdjęciu

„Dla polskich kierowców będzie to najdroższa majówka” – straszy wydawany przez Ringier Axel Springer dziennik „Fakt”. I zamieszcza zdjęcia, z których rzekomo wynika, że benzyna w Polsce jest „tak droga jak w Niemczech”. W tym zdaniu – i na zdjęciu – zmieściły się aż trzy manipulacje.

W powiększeniu pokazano ceny wszystkich paliw na stacji w Niemczech. Jest to stacja Agip w Pasewalk (pol. Pozdawilk), 26 km od granicy z Polską. Jak wynika ze zdjęcia prawdopodobnie jest to stacja położona przy zwykłej drodze (Szosie Szczecińskiej/Stettiner Chaussee).



Obok pokazano zdjęcie stacji paliw PKN Orlen bez podania lokalizacji. Może być to – tak sugeruje otoczenie – stacja na MOP (miejscu obsługi podróżnych) przy autostradzie, gdzie ceny są wyższe. Może to być również zdjęcie archiwalne. W powiększeniu pokazano tylko ceny paliw o podwyższonej jakości (ON Verva, PB 98 Verva).



Jak wynika ze zdjęcia, na niemieckim Pomorzu benzyna 95 kosztuje 1,499 euro (6,43 zł), zaś oleju napędowego - 1,339 euro (5,74 zł). Są to ceny podobne do przeciętnych, publikowanych w niemieckich serwisach internetowych.

W przypadku stacji Orlenu, jak wspomnieliśmy wyżej, podkreślono ceny za paliwa podwyższonej jakości (5,86 zł za benzynę 98, 5,69 zł za olej napędowy), na zdjęciu widać także ceny za benzynę 95 (5,51 zł) i zwykły ON (5,44 zł). W przypadku benzyny 95 nawet na zdjęciu różnica wynosi 92 grosze.Według serwisu ADAC (niemieckiego automobilklubu) np. na stacji paliw Aral na MOP przy autostradzie nr 2 z Berlina do Hanoweru w pobliżu Helmstedt benzyna kosztuje 1,689 euro, czyli 7,25 zł.

Ceny z Niemiec podane przez „Fakt” należy porównać z przeciętnymi cenami w Polsce. Jak informuje portal gospodarczy wnp.pl, średnia cena benzyny 95 na stacjach paliw w naszym kraju wynosi w zależności od województwa od 5,15 zł do 5,26 zł, zaś oleju napędowego od 5,09 zł do 5,21 zł.



„Fakt” podkreśla różnice zarobków między Niemcami a Polską, nie informuje natomiast, że ceny paliw w Niemczech są na przeciętnym europejskim poziomie. Polska jest pod tym względem jednym z najtańszych krajów UE (nieco taniej jest tylko na Litwie i w Bułgarii).



Np. w Portugalii, gdzie zarobki są nieco wyższe niż w Polsce, ale ponaddwukrotnie niższe niż u naszych zachodnich sąsiadów (Polska 5 tys. zł, Portugalia 6,5 tys. zł, Niemcy ponad 14 tys. zł miesięcznie), ceny paliw są o kilkadziesiąt groszy wyższe. Benzyna, według portalu Mais Gasolina, kosztuje średnio 1,616 euro, czyli 6,93 zł, o 50 gr drożej niż w Niemczech.