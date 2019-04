„500 plus” na każde dziecko. Sprawdź, kiedy możesz złożyć wniosek i kiedy ruszą wypłaty

Sejm uchwalił rządową nowelizację w sprawie rozszerzenia programu „Rodzina 500 plus”. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli dla wszystkich dzieci bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej i elektronicznej. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Prawo do świadczenia 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat, także na pierwsze i na jedyne dziecko. Na rozszerzeniu programu zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które również nie ukończyły 18. roku życia.



Jak zapewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, pieniądze na rozszerzenie programu 500 plus są zapewnione w budżecie państwa.



– Wnioski można będzie składać drogą internetową od 1 lipca 2019 r., dopiero od 1 sierpnia - w wersji papierowej. Świadczenia będą przyznane od lipca, natomiast wypłaty mogą być wypłacone w czasie, w którym samorząd rozpatrzy te wnioski. Będzie miał na to trzy miesiące – powiedziała minister Rafalska.



Dzieci, które z powodu przekroczenia kryterium dochodowego nie otrzymały świadczenia, od 1 lipca otrzymają te świadczenia na 23 miesiące, a nie tak jak było dotychczas na 12 miesięcy.



Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek. Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.



Według danych Centrum Informacyjnego Rządu obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć około 31 mld zł, a w 2020 r. około 41 mld zł. Od 1 kwietnia 2016 r., czyli od uruchomienia programu, przeznaczono na niego około 70 mld zł.

