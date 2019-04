Róża Thun: Nigdy nie miałam kontaktów z Fundacją Otwarty Dialog

Ja nigdy nie miałam z nimi żadnych kontaktów – oświadczyła europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun, pytana o Fundację Otwarty Dialog. – Ja nie chcę się wtrącać ani do tej fundacji, ani tych, którzy nią zarządzają, bo ja za mało o tym wiem – mówiła.

– Fundacja Otwarty Dialog, która walczy przeciwko prześladowaniu opozycji w różnych krajach, zaczęła krytykować niszczenie niezawisłości sadownictwa w Polsce. To się okazało, że oni są agentami. Pani Kozłowska została wydalona – mówiła Thun w Onecie.

#RóżaThun o #FundacjaOtwartyDialog - "Nie chcę mówić, nie chcę się wtrącać w funkcjonowanie ani tej fundacji, ani tych którzy nią zarządzają, bo ja za mało o tym wiem, ja nigdy nie miałam z nimi żadnych kontaktów(...)" pic.twitter.com/bgknoiQcEX — Piotr Fydrych ���� (@FydrychPiotr) 26 kwietnia 2019

Udało się! Pierwszy ważny krok za nami ���� ogromnie dziękuję @rozathun za wsparcie! Wygrajcie wybory i nie dajcie zniszczyć polskiej demokracji @pisorgpl❗️ pic.twitter.com/uQ0jQbpazc — Lyudmyla Kozlovska ���� (@LyudaKozlovska) 5 marca 2019

Europosłanka PO oświadczyła też, że nie miała z Fundacją „nigdy żadnych kontaktów”. Jednak jeszcze w październiku zeszłego roku Thun z dużym zaangażowaniem broniła szefowej Fundacji Otwarty Dialog Ludmiły Kozłowskiej w Parlamencie Europejskim.– To jest rzeczywiście głośna sprawa z obywatelką Ukrainy, która mieszkała w Polsce, zamężna z Polakiem. I dla wyjaśnienia: obydwoje angażują się w Fundację Otwarty Dialog, która piętnuje łamanie praw człowieka w Europie Wschodniej – mówiła.– Fundacja Otwarty Dialog ostatnio wzięła pod lupę również stan praworządności w Polsce. Na to Ludmiła Kozłowska natychmiast została wydalona z Polski i wpisana na listę SIS, osób, którym nie wolno wjeżdżać do Schengen – oznajmiła wówczas Thun.Ludmiła Kozłowska w marcu tego roku zamieściła na Twitterze zdjęcie z Różą Thun.

Brytyjska gazeta „Sunday Times” ujawniła zarzuty komisji parlamentu Mołdawii wobec Fundacji Otwarty Dialog – o przyjęcie 1,5 mln funtów od szkockich firm słupów w zamian za lobbing na rzecz oligarchów. Fundacja odrzuca te oskarżenia jako bezpodstawne.



„Sunday Times” powołując się na dokument komisji parlamentarnej Mołdawii z lutego, wskazała, że według ustaleń posłów dwie szkockie firmy – Kariastra Project LLP i Stoppard Consulting – miały zaksięgować na swoich kontach ponad 26 mln funtów pochodzących z budzących wątpliwości źródeł, a część tej kwoty mogła docelowo trafić do Fundacji Otwarty Dialog.



Według sugestii zawartych w mołdawskim raporcie, które przytacza gazeta, pieniądze miały być przekazane fundacji dla sfinansowania kampanii lobbingowej na rzecz mołdawskiego oligarchy Veaceslava Platona i bankiera z Kazachstanu Muchtara Ablazowa.



W raporcie mołdawskiej komisji stwierdzono m.in., że Fundacja Otwarty Dialog ingerowała w wewnętrzne sprawy Mołdawii, a środki finansowe organizacji pochodziły m.in. z „rosyjskich instytucji wojskowych, pieniędzy z rajów podatkowych”.



„Sunday Times” przytoczył też znane od kilku miesięcy zarzuty, sugerując ze swej strony, że fundacja ma „obowiązki wobec” agentów rosyjskich służb wywiadowczych, jako „narzędzie soft Power” Kremla.

źródło: Twitter, Onet, PAP

W sierpniu zeszłego roku szefowa FOD Ludmiła Kozłowska została deportowana z Polski do Kijowa po alercie, jaki polskie władze zamieściły w Systemie Informacyjnym Schengen, SIS. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tłumaczyła wówczas, że negatywną opinię w jej sprawie wydano ze względu na „poważne wątpliwości”, co do finansowania fundacji, co skutkowało objęciem jej zakazem wjazdu do Polski i UE.We wrześniu Kozłowska dostała ograniczoną czasowo wizę od władz belgijskich, dzięki czemu mogła przyjechać do Parlamentu Europejskiego. Była też w Wielkiej Brytanii i Radzie Europy w Strasburgu.