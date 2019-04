Premier: Przed nami całościowa przebudowa systemu edukacji

– Zawieszenie strajku nie zawiesza naszych starań o lepszą szkołę, lepsze perspektywy dla uczniów i nauczycieli. Najlepszą metodą dojścia do dobrych rozwiązań jest kompromis – powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek, otwierając obrady okrągłego stołu edukacyjnego.

Szef rządu na wstępie obrad dziękował wszystkim obecnym „za to, że jesteście, że podzielicie się z nami już na tej pierwszej sesji swoimi obserwacjami”. – Rozmowa o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów, jakie musimy ze sobą, my Polacy, przeprowadzić – powiedział premier.



Dziękował nauczycielom i związkom zawodowym za zawieszenie strajku. – To dobra decyzja, która na pierwszym miejscu stawia dobro uczniów, szczególnie tych podchodzących do matur – stwierdził.



– Zawieszenie strajku nie zawiesza jednak naszych starań o lepszą szkołę, lepsze perspektywy dla uczniów i nauczycieli – podkreślił.



– Wspólna dla nas jest troska o to, by edukacja w Polsce spełniała najwyższe światowe standardy, to powinien być cel nas wszystkich. Cel uczniów, rodziców, nauczycieli, cel całego państwa. Najlepszą metodą dojścia do dobrych rozwiązań jest rozmowa, kompromis, który będzie fundamentem rozwiązań dla szkoły przyszłości – dodał Morawiecki.





Premier @MorawieckiM: Rozmowy o polskiej szkole to jedna z najważniejszych rozmów jaką my Polacy musimy ze sobą przeprowadzić. Dziękuję nauczycielom za zawieszenie strajku. To dobra decyzja, szczególnie dla uczniów. Zawieszenie strajku nie zawiesza naszych starań o dobro uczniów. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 26 kwietnia 2019

„Drzwi na nasze spotkania są otwarte”



– Deklaruję, że drzwi na nasze spotkania pozostaną otwarte dla instytucji, które nie odpowiedziały na zaproszenie, a będą chciały włączyć się w dyskusję – powiedział premier Morawiecki.



– Deklaruję, że drzwi na nasze spotkania pozostaną otwarte dla tych instytucji i osób, które teraz nie odpowiedziały na zaproszenie, a będą chciały włączyć się w merytoryczną dyskusję – powiedział.



Premier powiedział, że do udziału w okrągłym stole zaprosił m.in. nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, FZZ i Solidarności, nauczycieli niezrzeszonych. Poinformował, że zaproszenie skierowali również do samorządów reprezentowanych przez Stowarzyszenie Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Samorządów Polskich, bo one są organami prowadzącymi większość szkół.



W jego ocenie „rozmowa w formacie wyłącznie Rady Dialogu Społecznego, bez nich, byłaby czymś dalece niepełnym. Taka formuła, w której dzisiaj jesteśmy, z udziałem rodziców, pedagogów, nauczycieli, ale również samorządowców wydaje mi się dobrze odpowiada na kompleksowość i tego problemu, którym się zajmujemy”.



Premier poinformował, że zaproszono też m.in. stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne i rzecznika praw dziecka. W ocenie premiera „ takim składzie można odpowiedzialnie rozmawiać o edukacji w Polsce i uczciwej reformie szkolnictwa”.





Premier @MorawieckiM podczas inauguracji #OkrągłyStółEDU: Tylko w tak szerokim gronie można rozmawiać o edukacji w Polsce i o przyszłości polskiej szkoły.

⬇ Pełna lista zaproszonych gości ⬇ pic.twitter.com/CuogBywubQ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 26 kwietnia 2019

„To jedna z najważniejszych debat, jakie toczyły się w ostatnich latach”



– System edukacji jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy; oświata wymaga inwestycji, ale przede wszystkim reform na miarę XXI wieku. To jedna z najważniejszych debat, jakie toczyły się w ostatnich latach – powiedział premier.



– Uważam, że jest to jedna z najważniejszych debat, jakie toczyły się w ostatnich latach i bardzo liczę na to, że przyczynimy się do wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla polskich szkół, dla polskich uczniów, dla całego systemu – mówił premier Morawiecki.



Równocześnie zwrócił uwagę na to, że „w XXI wieku o sile państwa decydują nie tylko arsenały, biurokracja i finanse - ile gospodarczy rozwój, nowoczesne technologie i poziom wykształcenia obywateli. System edukacji jest podstawą gospodarki opartej na wiedzy. Oświata wymaga inwestycji, ale przede wszystkim reform na miarę XXI wieku" - podkreślił.



Premier podziękował również uczestnikom spotkania za odpowiedź na „zaproszenie państwa polskiego, na wezwanie do dialogu i do dalszej reformy”.



Morawiecki zadeklarował, że „drzwi na nasze spotkania pozostaną otwarte dla tych instytucji i osób, które teraz nie odpowiedziały na zaproszenie, a będą jednak chciały się włączyć w merytoryczną dyskusję”.



Przyznając, że impulsem do organizacji edukacyjnego okrągłego stołu były oczekiwania płacowe nauczycieli, premier podkreślił, że „odpowiedzialne państwo nie może jednak dokładać do źle – lub przynajmniej nie najlepiej, mówiąc delikatnie – funkcjonującego w całości systemu edukacji”. – Interesuje nas skok jakościowy, a nie tylko ilościowy – zadeklarował.





Premier @MorawieckiM: Bardziej szczegółowa i ekspercka dyskusja odbędzie się przy minimum czterech podstolikach w najbliższy wtorek. #OkrągłyStółEDU

⬇ Proponowany układ stolików ⬇ pic.twitter.com/ecSbaUIvwo — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 26 kwietnia 2019