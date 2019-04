Możemy wąchać językiem. Mamy na nim takie receptory jak w nosie

Ludzkie komórki smakowe mogą zawierać zarówno receptory smakowe, jak i węchowe. Oznacza to, że do łączenia wrażeń zmysłowych może dochodzić już na języku, a nie dopiero w mózgu, jak do tej pory sądzono.

Niemieccy naukowcy tworzą przezroczyste ludzkie organy Dzięki metodzie, która pozwala nadać ludzkim narządom przezroczystość, można będzie dokładniej poznać ich budowę i tworzyć sztuczne narządy do... zobacz więcej

Naukowcy z Monell Chemical Senses Center (USA) sugerują, że możemy odczuwać zapachy językiem. Badacze zidentyfikowali w pełni sprawne receptory węchowe – takie, jakie znajdują się w nosie – na ludzkich komórkach smakowych obecnych w jamie ustnej.



Do tej pory uważano, że do łączenia wrażeń zmysłowych (smaku i zapachu) składających się na całościowy odbiór walorów posiłku, dochodzi dopiero w mózgu. Specjaliści przekonują jednak, że proces ten może zachodzić już wcześniej: na etapie przyjmowania pokarmu.



Pracownicy Monell Chemical Senses Center szczegółowo zbadali wyhodowane w laboratorium ludzkie komórki smakowe i odkryli, że znajduje się w nich wiele elementów charakterystycznych dla receptorów węchowych.

#wieszwiecej Polub nas

W ramach dalszych eksperymentów wykazali, że komórki smakowe reagują na cząsteczki zapachowe w podobny sposób, jak zwyczajne receptory węchowe.Ustalili również, że jedna komórka smakowa może zawierać jednocześnie sprawne receptory smakowe i węchowe.

Naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy receptory węchowe są obecne we wszystkich, czy tylko wybranych, np. słodkich lub słonych, komórkach smakowych. Nie potrafią także powiedzieć, jak receptory węchowe na języku wpływają na percepcję smaku. Są jednak pełni nadziei na przyszłość.



– Nasze badanie może pomóc w wyjaśnieniu, jak cząsteczki zapachowe zmieniają percepcję smaku. To może z kolei doprowadzić do rozwoju bazujących na zapachu modyfikatorów smaku, które pomogą walczyć z nadmiernym spożyciem soli, cukru lub tłuszczu, wiążącym się z występowaniem chorób dietozależnych typu otyłość lub cukrzyca – podsumowuje dr Mehmet Hakan Ozdener, jeden z autorów badania.



Wyniki przedsięwzięcia opublikowano na łamach czasopisma „Chemical Senses”.