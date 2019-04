Poznański: Mechanizm odwróconego VAT na złom wprowadzono zbyt późno

– Mechanizm odwróconego VAT na złom wprowadzono zbyt późno, co pozwoliło oszustom przejść do innych branż - zeznał w piątek przed komisją śledczą ds. VAT Kazimierz Poznański, prezes zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu.

Świadek mówił, że pierwsze sygnały o tym, iż w branży stalowej dochodzi do nagminnych wyłudzeń VAT, pojawiły się już na przełomie 2009 i 2010 r. Powiedział, że izba wysłała do resortu finansów pismo w tej sprawie. Podkreślił, że „alarmistyczne apele pokazujące skalę patologii” wysłała również do przedstawicieli rządu i parlamentarzystów, senatorów.



Zaznaczył, że po konsultacjach z ekspertami z innych krajów, izba wystąpiła do MF o szybkie wprowadzenie mechanizmów, które „pozwoliłyby zlikwidować patologie w wymiarze międzynarodowym”. – W niektórych państwach unijnych z powodzeniem wprowadzono reverse charge (odwrócony VAT) – mówił.



Powiedział, że nie rozumie, dlaczego mechanizm ten wprowadzono w Polsce dopiero w 2011 r., skoro projekt ustawy był gotowy znacznie wcześniej. Na pytanie, czy dostał w tej sprawie jakąś informację z resortu, zeznał, że „pojawiły się argumenty, że reverse charge jest sprzeczny z unijną dyrektywą VAT”.



Zaznaczył też, że w ustawie, która weszła w życie w 2011 r. brakowało definicji złomu, co pozwoliło oszustom przerzucać się z produktu na produkt. – Prawie przez pięć lat dopominaliśmy się o rozszerzenie asortymentu złomu z odwróconym VAT m.in. na półprodukty z aluminium, cyny, niklu – powiedział. Zaznaczył, że dzięki temu opóźnieniu wiele nieuczciwych firm miało czas na przejście do innych branż, gdzie reverse charge nie było.





W #Sejm rozpoczęło się posiedzenie #KomisjaVAT. Zeznania złoży Kazimierz Poznański - prezes Zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Transmisja ��➡️https://t.co/MBOI970xUQ pic.twitter.com/Hp7S6XNbtr — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 26 kwietnia 2019

Odwrócony VAT



Świadek zeznał, że gdyby działanie ustawodawców było szybsze, to „wiele uczciwych podmiotów, które zostały +wpuszczone przez tzw. znikające podmioty w maliny+, nie musiałoby się tłumaczyć”.



Podkreślił, że po wprowadzeniu odwróconego VAT korzyści dla budżetu państwa resort finansów kierowany przez Jacka Rostowskiego oszacował na ok. 400 mln zł rocznie.





@mhorala : Kiedy pojawiły się pierwsze sygnały o tym, że obrót złomem jest obrotem przy którym występują wyłudzenia podatkowe w skali nadzwyczajnej i jest to zagrażający problem. Czy świadek może umiejscowić w czasie te sygnały?#KomisjaVAT pic.twitter.com/gJ0H0yHFKQ — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 26 kwietnia 2019

„Odwrócony VAT chroni firmy i Skarb Państwa”



– Odwrócony VAT na metale chroni przedsiębiorców, gospodarkę i interesy Skarbu Państwa – zeznał przed komisją śledczą ds. VAT Kazimierz Poznański.



Jak mówił Poznański, Izba nie widziała koordynacji działań różnych ministerstw, dlatego słała pisma do różnych adresatów w rządzie. Zaznaczył, że Ministerstwo Gospodarki dostawało od Izby sygnały, że jej członkowie czują obawy przed „wplątaniem się” w przestępcze mechanizmy.



Pytany o wystąpienie Izby do Komisji Europejskiej, Poznański stwierdził, że była to swego rodzaju demonstracja bezsilności. – Zdarzały się okresy, w których widzieliśmy, że prace w rządzie nad odpowiednimi regulacjami nie są intensyfikowane, albo nic nie wiedzieliśmy o tych pracach – tłumaczył. – Myśleliśmy, że jak się poskarżymy, to da to jakiś efekt – mówił, dodając, że co prawda KE zareagowała na skargę, ale żadnych konkretnych efektów nie było.





K.Poznański: Nagłaśnialiśmy ten problem bo wiedzieliśmy, że działania nie są podejmowane szybko. Chcieliśmy aby te działania były zintensyfikowane, żeby zabezpieczyć normalne prowadzenie działalności gospodarczej bo były narażane spółki, w tym spółki skarbu państwa.#KomisjaVAT pic.twitter.com/4H12A8rlIH — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 26 kwietnia 2019