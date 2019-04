Hulajnogą rzucał w zaparkowane auto. Został zatrzymany

Zarzut uszkodzenia mienia usłyszał w wolskiej komendzie 25-letni mężczyzna. Z wstępnych informacji wynika, że mężczyzna miał rozbić hulajnogą zaparkowane auto; zniszczeniu uległy różne części pojazdu. W chwili zatrzymania mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Wcześnie rano, kilka minut po godz. 6 policjanci z wolskiej komendy otrzymali zgłoszenie, że jakiś mężczyzna idzie chodnikiem i hulajnogą uderza w zaparkowany na ulicy pojazd.



Po chwili, na miejscu, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, którego rysopis odpowiadał temu, który miał zniszczyć auto. 25-latek został zatrzymany.



Badanie alkomatem wykazało, że ma ponad dwa promile alkoholu w organizmie.



Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.



Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

