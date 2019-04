Belka: W polityce trzeba po prostu kłamać

To jest strasznie gorzkie, co mówię, ale dzisiaj w polityce trzeba po prostu kłamać – powiedział były premier Marek Belka, który startuje z list Koalicji Europejskiej w eurowyborach. – Trzeba jedno kłamstwo szybko przykryć drugim kłamstwem, tak, żeby o pierwszym ludzie zapomnieli – dodał polityk SLD.

Były premier i były prezes Narodowego Banku Polski Marek Belka jest liderem listy Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w regionie łódzkim.



W wywiadzie dla Onetu polityk komentował m.in. „piątkę Kaczyńskego”. – Przez wiele ostatnich lat nie powiedziałem żadnego złego słowa o programie 500 Plus. Nie jest to program prorodzinny, że zwiększa dzietność. Ale na pewno zmniejszył sferę ubóstwa. Nie podnosiłem też alarmu, że doprowadzi on do upadku finansów publicznych – mówił.



W kolejnej części rozmowy Belka mówił też o „realiach” w życiu politycznym. – Dzisiaj mam wrażenie, że trzeba w polityce – i to jest strasznie gorzkie, co mówię – kłamać, po prostu kłamać. I nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy trzeba jedno kłamstwo szybko przykryć drugim kłamstwem tak, żeby o pierwszym ludzie zapomnieli – stwierdzał polityk.

Marek Belka już raz przyznał, że Grzegorz Schetyna kłamie w słusznej sprawie, obiecując nauczycielom podwyżkę 1000zł.

Dziś ponownie przyznał, że trzeba kłamać, aby wygrać...#Belka: Dzisiaj mam wrażenie, że trzeba w polityce i to jest strasznie gorzkie co mówię, kłamać(...) pic.twitter.com/JApaMZRaUq — Piotr Fydrych ���� (@FydrychPiotr) 25 kwietnia 2019

