Najpierw gotowość, teraz krytyka. „Cyrk na stadionie”

Rząd zaproponował debatę cyrkową. Okrągły stół to jest robienie cyrku na stadionie – powiedział szef klubu PO-KO Sławomir Neumann, odnosząc się do organizacji przez rząd okrągłego stołu edukacyjnego. „Nie wiem czemu PO obraża rodziców, nauczycieli, samorządowców i ekspertów” którzy wezmą w nim udział – komentuje jego słowa szef KPRM Michał Dworczyk. I publikuje pismo Neumanna do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wyraża on „gotowość” wzięcia udziału w tak proponowanej formule rozmów.

– 16 kwietnia wydawało nam się, że to będzie prawdziwa rozmowa o problemach w edukacji, o strajku nauczycieli, o rozwiązaniu tego konfliktu. PiS zaproponował w międzyczasie, czy właściwie rząd, bardziej debatę cyrkową. Taka debata to jest robienie cyrku na stadionie – stwierdzał w RMF FM Neumann.



Wypowiedź przewodniczącego klubu PO-KO skomentował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zamieścił także pismo Neumanna z 16 kwietnia, gdzie polityk zapewnia: „wyraziłem gotowość i potwierdzam udział w rozmowach przedstawicieli klubu PO-KO”.



W piśmie polityk PO zwracał uwagę, że ze względu na strajk nauczycieli, spotkanie powinno odbyć się jak najszybciej. – Poważne potraktowanie postulatów nauczycieli, w tym przyznanie odpowiednich podwyżek, umożliwiłoby zakończenie protestu jeszcze przed świętami Wielkanocy – wskazywał.

RMF FM”Neumann: Rząd proponuje debate cyrkowa na stadionie (...)Rozmowy pow.byc powazne w gronie ekspertów” Nie wiem czemu PO obraża rodziców, nauczycieli, samorządowców i ekspertów którzy wezmą udział w #OkrągłyStół Zwłaszcza że jeszcze chwilę temu...(załącznik) #WiarygodnośćPO pic.twitter.com/z5GETfScR9 — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 26 kwietnia 2019

źródło: RMF FM, Twitter, PAP

W piątek na Stadionie PGE Narodowym ma się odbyć okrągły stół w sprawie oświaty. Premier Mateusz Morawiecki do udziału w nim zaprosił rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję. ZNP, FZZ i większość organizacji pracodawców zapowiedziało, że nie weźmie udziału w tej inicjatywie. Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zadeklarowało udział w obradach w charakterze obserwatorów.Szef klubu PO-KO potwierdził, że Platforma Obywatelska nie będzie uczestniczyć w posiedzeniu okrągłego stołu w sprawie oświaty.