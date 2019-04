Chcieli „pomóc” w remoncie kościoła, zatrzymało ich CBA. „Powołanie się na wpływy u posła”

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby, które próbowały wyłudzić 30 tys. zł. Śledztwo dotyczy powoływania się na wpływy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach i u jednego z posłów.

Rzecznik CBA Temistokles Brodowski poinformował, że zatrzymani za usiłowanie wyłudzenia to przedsiębiorca i lokalny działacz z Dąbrowy Górniczej.



Brodowski powiedział, że to pierwsze zatrzymania w rozwijającym się śledztwie CBA, dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, śląskim urzędzie ochrony zabytków i u posła na Sejm RP.



– Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego, po przeprowadzeniu czynności i przeszukań przekazani do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która nadzoruje działania Biura. Tam usłyszeli zarzuty usiłowania wyłudzenia 30 tys. zł, a prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze – powiedział Brodowski.



Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyźni mieli usiłować wyłudzić łapówkę w zamian za załatwienie spraw związanych z realizacją remontu elewacji jednego z kościołów w Dąbrowie Górniczej.

Brodowski przypomniał, że do zajścia przestępstwa powoływania się na wpływy nie jest konieczne faktyczne posiadanie takich kontaktów i możliwości.