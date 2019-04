Premier: Śmigłowce AW101 znacząco wzmocnią nasze siły zbrojne

– Zakup śmigłowców AW101 to bardzo ważna chwila dla Polski, wzmocnią one znacząco nasze siły zbrojne i będą bardzo ważnym elementem naszej architektury bezpieczeństwa – powiedział w piątek w Świdniku premier Mateusz Morawiecki.

W piątek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w zakładach PZL-Świdnik umowę na dostawę czterech śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej.



Premier oświadczył, że jest to dla Polski „bardzo ważna chwila”. – Cieszę się, że w roku 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę dokonujemy tego zakupu, który znacząco wzmocni nasze siły zbrojne – podkreślił Morawiecki.



Jak wskazał, śmigłowce AW101 będą „bardzo ważnym elementem naszej architektury bezpieczeństwa”. – Śmigłowce (są) sprawdzone w marynarkach wojennych wielu państw, m.in. Wielkiej Brytanii, naszych sojuszników z NATO – dodał szef rządu.



Premier wyraził też radość, że część produkcji śmigłowców będzie się odbywać w Świdniku.

Premier @MorawieckiM w @PZLSwidnik: Dla nas to bardzo ważna chwila i ciesze się, że w roku 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dokonujemy zakupu śmigłowców #AW101. pic.twitter.com/sRLTimRkU0 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 26 kwietnia 2019

Śmigłowce #AW101 będą przeznaczone dla Marynarki Wojennej RP. pic.twitter.com/QXZtz9NlaZ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 26 kwietnia 2019

Śmigłowce mają być zdolne do zwalczania okrętów podwodnych



Na początku kwietnia resort podpisał wartą prawie 400 mln zł umowę offsetową, która była warunkiem zawarcia umowy głównej o dostawie maszyn.



Śmigłowce mają być zdolne do zwalczania okrętów podwodnych i operacji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych (CSAR). Brytyjsko-włoska konstrukcja była jedyną oferowaną w przetargu po wycofaniu się konkurencji z Airbus Helicopters.



Wartość umowy na dostawę czterech śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej – wraz z pakietem logistycznym, szkoleniowym i sprzętem medycznym – to 1,65 mld zł; śmigłowce mają być dostarczone do końca 2022 r. – poinformowała Kancelaria Premiera.

Nowe śmigłowce #AW1011 będą przystosowane do realizacji misji zwalczania okrętów podwodnych, zapewnienia żeglowności morskich szlaków komunikacyjnych, ochrony portów i osłony jednostek nawodnych. pic.twitter.com/1dQk3ynwxc — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 26 kwietnia 2019

„Produkcja śmigłowców to nasz polska tradycja”



– Produkcja śmigłowców to nasza polska tradycja od której nie odejdziemy, a z tego dołka w którym byliśmy wychodzimy – powiedział premier. Jak dodał, najbliższe 5-10 lat rysuje się coraz lepiej, jeśli chodzi o produkcję śmigłowców w Polsce.



Szef rządu powiedział, że „to niezwykle ważne, że mamy taki moment w którym jesteśmy pewni, że znaczna część produkcji, znacząca część produkcji, ale także w szczególności cały pakiet logistyczny, pakiet szkoleniowy, pakiet techniczny, pakiet offsetowy, będą służyły gospodarce Polski”.



Morawiecki podkreślił, że Polska ma długą tradycję w produkcji śmigłowców. – Te „Sokoły”, które były produkowane w Polsce mam nadzieję, że będą dalej produkowane, że będą też modernizowane, że będą miały swoje drugie, czy trzecie życie – mówił premier.



Dodał, iż rozmawia o tym z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. – I jesteśmy na dobrej drodze, żeby umacniać zakłady w Świdniku, podobnie jak wcześniej poprzez odpowiednie zakupy staraliśmy się i staramy się umacniać zakłady w Mielcu – zaznaczył Morawiecki.



– To jest nasza Polska tradycja budowy śmigłowców od której nie odejdziemy i z tego dołka w którym byliśmy – z różnych powodów – wychodzimy – mówił premier.



W jego ocenie, „najbliższe 5-10 lat rysują się coraz lepiej, jeśli chodzi o produkcję śmigłowców w Polsce”. – I to jest dla mnie najważniejszy komunikat. To jest też radość, że z jednej strony jest wzmocnienie bezpieczeństwa, a z drugiej strony odbudowa zdolności i mocy technologicznych – mówił szef rządu.

Premier @MorawieckiM w @PZLSwidnik: To ważne, że mamy moment, że znaczna cześć produkcji i cały pakiet logistyczny i offsetowy będą służyły gospodarce Polskiej. Jesteśmy na dobrej drodze, by umacniać zakłady w #Świdnik - to jest nasza tradycja, produkcji śmigłowców w Polsce. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 26 kwietnia 2019