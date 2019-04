Neumann tłumaczy się z głosowania „jak PiS”. Opowiada dowcip o koniu

– Co warta jest taka statystyka? – pytał przewodniczący klubu PO-KO Sławomir Neumann. To jego odpowiedź na zacytowanie przez dziennikarza statystyk Biura Analiz Sejmowych. Wynika z nich, żr w Sejmie Neumann głosował tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość w 58 proc. wszystkich głosowań. – Jest stary dowcip: jeśli ma pan konia i jeźdźca, to statystycznie mają po trzy nogi. To jest tak samo prawdziwe – ironizował polityk.

W radiu RM FM Robert Mazurek przytoczył statystykę Biura Analiz Sejmowych z grudnia 2018 r. Wynika z niej, że w 63 proc. głosowań w Sejmie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz głosował tak samo jak PiS, lider Kukiz’15 Paweł Kukiz – w 53 proc., a przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann – w 58 proc.



– Częściej pan głosuje z PiS niż Kukiz, częściej niż Nowoczesna – stwierdzał prowadzący rozmowę. – Co warta jest taka statystyka? W bloku głosowań jest jakieś 80 proc. poprawek senackich, mniej istotnych. Jeżeli pan uważa, że Platforma głosuje tak jak PiS… Platforma ma swój program – oznajmił przewodniczący klubu PO-KO.



– To krypto-PiS – ironizował Mazurek. – Jeżeli wierzycie, że PO jest bardziej dogadana (z PiS) niż Paweł Kukiz… Chodzi o poważne głosowanie, zmieniające system – tłumaczył.

Okazuje się, że rekordzistą wspólnych głosowań z PiS jest:@KosiniakKamysz - 63% wspólnych głosowań@SlawekNeumann - 58% wspólnych głosowań@pkukiz tylko 53% wspólnych głosowań pic.twitter.com/GFw7iXOkw1 — Radosław Poszwiński ���� (@bogdan607) 26 kwietnia 2019

