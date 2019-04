„Łowcy głów” wytropili poszukiwanego za rozboje i włamania

Policyjni „łowcy głów” z Katowic wytropili i zatrzymali ukrywającego się od 2016 r. Rafała L., podejrzanego o rozboje i włamania. Mężczyzna przez większość czasu ukrywał się w Niemczech. Został zatrzymany, gdy wrócił do Polski, policjanci ujęli go w domku nad Jeziorem Turawskim (Opolskie).

Informację o schwytaniu 46-latka przekazał zespół prasowy śląskiej policji. Mężczyznę zatrzymali policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Wydziału Kryminalnego komendy wojewódzkiej w Katowicach, określani mianem „łowców głów”.



Rafał L. ma na koncie liczne rozboje i włamania. Za popełnione przestępstwa został skazany na 12,5 roku więzienia, jednak od 2016 r.u unikał kontaktów z wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany trzema listami gończymi.



Śląscy „łowcy głów” w 2017 r. przejęli jego poszukiwania. Ustalili, że mężczyzna ukrywa się na terenie Niemiec, a do kraju przyjeżdża dwa razy w roku, aby spędzić czas z rodziną. „Wszystko wskazywało też na to, że unikał on spotkań na terenie woj. śląskiego i posługiwał się najprawdopodobniej tożsamością innej osoby. Ostatecznie policjanci zatrzymali poszukiwanego w ubiegły weekend w wynajętym domku nad Jeziorem Turawskim w woj. opolskim”– relacjonowała policja.

Podczas zatrzymania potwierdziło się, że L. posługiwał się fałszywymi dokumentami. W chwili zatrzymania zarówno on, jak i jego rodzina byli całkowicie zaskoczeni – podał zespół prasowy.