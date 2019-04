„Szpieguję moim oczkiem”. CIA oficjalnie dołączyła na Instagram

Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) rozszerzyła portfolio mediów społecznościowych oficjalnie dołączając do grona użytkowników Instagrama.

– Dołączenie do Instagrama to kolejny sposób, w jaki dzielimy się historiami CIA – powiedziała w rozmowie z The Verge rzecznik CIA Chelsea Robinson.



– Za pośrednictwem konta zajrzymy do życia Agencji , ale nie możemy obiecać przedstawienia tajnych lokalizacji. Chcemy wzbudzić ciekawość użytkowników Instagramu na temat sposobów działania globalnej misji CIA – dodała.



Pierwszy wpis agencji to inscenizowane zdjęcie stanowiska oficera CIA. Nieco zagracone biurko zawiera kilka map i torbę z napisem „TOP SECRET PULP”.



Ukazano także charakterystyczne elementy takie jak odznaka CIA, która wydaje się należeć do dyrektora CIA Giny Haspel, oraz zegar ustawiony na 8:46 rano, czyli czas, w którym uderzono w północną wieżę World Trade Center 11 września.



„Szpieguję moim małym okiem” – napisano w podpisie pod zdjęciem.

