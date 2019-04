Prawie 200 pożarów lasów w ciągu jednej doby. Jedna ofiara śmiertelna

Niemal 200 pożarów lasów i 500 pożarów traw wybuchło w czwartek w Polsce. W jednym z takich zdarzeń zginął 52-latek - to szósta ofiara pożarów traw od początku tego roku – przekazał rzecznik KG PSP st. bryg. Paweł Frątczak. Sytuacja w polskich lasach jest nadal bardzo trudna.

Od początku roku strażacy odnotowali ok. 35,2 tys. pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym ok. 17,4 tys. tylko w kwietniu. W takich pożarach zginęło już sześć osób. Tylko w czwartek trawy paliły się 500 razy.



Najwięcej pożarów miało miejsce na Mazowszu - 72, 50 na Śląsku i 48 na Dolnym Śląsku. Tego dnia w Brodach w Małopolsce w takim zdarzeniu zginął 52-latek.



Lasy w tym roku płonęły prawie 4 tys. razy, z czego 3,4 tys. tylko w kwietniu. W czwartek wybuchło 199 takich pożarów i znów najwięcej na Mazowszu - 56, a także w Kujawsko-Pomorskiem - 16, oraz na Warmii i Mazurach - 10. W pożarach lasów zginęły w tym roku już dwie osoby.



Sytuacja w polskich lasach nadal jest bardzo trudna. Od rana w większości kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego wydawany przez Instytut Badań Leśnictwa. Frątczak zwrócił uwagę, że aby sytuacja się poprawiła, nie wystarczą przelotne deszcze ze względu na to, że osiadają one na koronach drzew, a ściółka nadal jest mocno przesuszona. Według prognoz pogody kolejne dni wciąż mają być ciepłe i suche, co pogarsza sytuację w lasach.



Łącznie w czwartek ratownicy podjęli 2123 interwencje, z czego 144 razy wyjeżdżali do skutków występującego lokalnie silnego wiatru, najczęściej na Mazowszu. Tego dnia rannych w sumie zostało pięć osób.

#wieszwiecej Polub nas