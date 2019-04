Niemieccy naukowcy tworzą przezroczyste ludzkie organy

Dzięki metodzie, która pozwala nadać ludzkim narządom przezroczystość, można będzie dokładniej poznać ich budowę i tworzyć sztuczne narządy do przeszczepów drukowane techniką 3D – informuje Agencja Reutera.

Nową metodę opracował zespół naukowców z uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, którym kieruje doktor Ali Erturk. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika narządy takie jak mózg czy nerka stają się przezroczyste.



W tym stanie można je skanować laserem pod mikroskopem, co pozwala dokładnie uchwycić całą badaną strukturę, łącznie z naczyniami krwionośnymi i położeniem każdej z komórek.



Mając taki „plan”, naukowcy są w stanie wydrukować strukturę, w której następnie osadzane są za pomocą drukarki 3D komórki macierzyste, aby powstał zdolny do funkcjonowania narząd.



Dotychczas narządy tworzone metodą druku 3D były oparte na obrazach z tomografii komputerowej lub aparatów MRI, toteż odtwarzały szczegóły budowy prawdziwych narządów ze znacznie mniejszą dokładnością. Nowa metoda pozwala na dokładność co do pojedynczej komórki, aby stworzyć organ funkcjonujący jak prawdziwy.

źródło: pap

W ciągu najbliższych 2-3 lat zespół doktora Erturka planuje stworzyć drukowaną trzustkę, w ciągu 5-6 lat ma także nadzieję na stworzenie nerki.W ciągu 5-10 lat, gdy naukowcy sprawdzą, czy zwierzęta są w stanie przeżyć z drukowanymi narządami, mogą rozpocząć się badania kliniczne.