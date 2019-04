Thun o „komunistach” na listach KE: Kolegom w Parlamencie Europejskim to imponuje

To jest coś, co szalenie imponuje moim kolegom w Parlamencie Europejskim – powiedziała podczas spotkania z wyborcami w Tarnowie europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun, odnosząc się do tego, że z list Koalicji Europejskiej do PE startują, jak to określiła, „komuniści”.

Koalicja Europejska na listach w wyborach do PE umieściła polityków Platformy Obywatelskiej, PSL, SLD, Zielonych i Nowoczesnej – a wśród nich m.in. byłych premierów oraz postkomunistów.



Wśród kandydatów Koalicji są m.in. b, premier rządu SLD Włodzimierz Cimoszewicz, b. premier Leszek Miller oraz b. premier i prezes NBP Marek Belka.



Jak oświadczyła z kolei inna kandydatka KE europosłanka Róża Thun, jej „kolegom w Parlamencie Europejskim” imponuje, że na listach Koalicja znaleźli się „komuniści”.



– Koalicja Europejska, też w Polsce często słyszę, jak wy możecie, z Millerem, z komunistami na jednej liście albo z kimś tam. To jest coś, co szalenie imponuje moim kolegom w Parlamencie Europejskim – mówiła.

