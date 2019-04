Katastrofa w Czarnobylu. Polacy dowiedzieli się o wybuchu dwa dni później

26 kwietnia 1986 o godzinie 1.23 w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło do największej katastrofy w dziejach energetyki jądrowej. Doprowadziła do skażenia nie tylko elektrowni i jej otoczenia, ale i znacznego obszaru Europy.

Nieprawidłowo przeprowadzony test bezpieczeństwa doprowadził do przegrzania i częściowego stopienia rdzenia reaktora numer 4, rozkładu chłodzącej go wody i wybuchu powstałego wodoru. Zapaliły się grafitowe elementy. Obudowa reaktora została rozerwana, do atmosfery trafił radioaktywny pył.



Katastrofa w Czarnobylu została zakwalifikowana do 7., najwyższego stopnia w międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych (INES) – ten sam stopień osiągnęła katastrofa w Fukushimie.



Władze ZSRR początkowo informację o katastrofie zachowały do dla siebie. Potem zaprzeczano jej. To doprowadziło do licznych spekulacji i paniki.



Wczesne raporty wskazywały na kilkadziesiąt ofiar, głównie pracowników elektrowni i strażaków, którzy przyjechali na miejsce. Greenpeace oszacowała, że ofiar, które mogły umrzeć w wyniku promieniowania, może być już około 200 tys.



Zniszczony reaktor elektrowni zalano betonowym sarkofagiem. Wokół wyznaczono zamkniętą strefę buforową, liczącą 2,5 tys. km kwadratowych. Wysiedlono mieszkańców. Zlikwidowano 20 okolicznych kołchozów. Ewakuowano wszystkich mieszkańców Prypeci, około 50 tys. osób.

ZSRR początkowo strzegło tej informacji. O katastrofie świat dowiedział się po kilku dniach. Jednak w stacji pomiarowej w Mikołajkach odnotowano skażenie promieniotwórcze powietrza 550 tys. razy silniejsze niż zwykle.



Dopiero dwa dni po katastrofie informacje o niepokojących wskaźnikach przekazano do Warszawy. Wciąż nie wiadomo było, skąd pochodzi promieniowanie. 28 kwietnia wieczorem BBC podało, że do katastrofy doszło w Czarnobylu. Zalecano przyjmowanie dużej dawki jodu. Zasoby apteczne szybko stopniały. Władze podjęły decyzję o podaniu płynu Lugola dzieciom i młodzieży.