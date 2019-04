Mateusz Matyszkowicz został wybrany do zarządu TVP – powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Dodał, że podczas posiedzenia Rada odwołała prezesa Radia Kraków Przemysława Bolechowskiego. Jego następcą został Mariusz Bartkowicz.

– Pan Mateusz Matyszkowicz został wybrany do zarządu TVP. Jak państwo świetnie wiedzą, jest to człowiek bardzo kompetentny w sprawach programowych Telewizji Polskiej. Jego wybór nie jest, myślę, dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Były pogłoski w mediach, że jest jedynym z kandydatów. Myślę, że jego obecność w zarządzie bardzo dobrze może wpłynąć na jakość oferty TVP. Takie pokładamy nadzieje w tej nominacji – powiedział Czabański dziennikarzom.



Matyszkowicz zadeklarował, że jako nowy członek zarządu TVP chciałby „wzmocnić najbardziej misyjną część telewizji publicznej, czyli kulturę, historię, dokument, film fabularny oraz pracować nad podniesieniem jakości jej produkcji serialowych”.



W zarządzie TVP zasiadają także prezes TVP Jacek Kurski i Marzena Paczuska.



Mateusz Matyszkowicz jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był redaktorem „Teologii Politycznej” i redaktorem naczelnym kwartalnika „Fronda Lux”, w latach 2016-17 był dyrektorem TVP Kultura, a następnie dyrektorem TVP1. W kwietniu 2018 r. objął stanowisko wiceszefa biura programowego TVP.



Rada Mediów Narodowych została powołana na mocy ustawy, która weszła w życie na początku 2016 r. Do ustawowych zadań pięcioosobowej RMN należy m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej.