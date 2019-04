Zarzuty za spalenie kukły Judasza w Pruchniku

Dwóch mieszkańców Pruchnika na Podkarpaciu – w wieku 45 i 17 lat – uczestniczących w ludowym rytuale „sądu nad Judaszem” usłyszało zarzuty nieobyczajnego wybryku. Starszemu z nich śledczy zarzucili nieostrożne obchodzenie się z ogniem, zaś młodszemu – tamowania drogi publicznej.

Wnioski o ukaranie obu mieszkańców Pruchnika przekazano do sądu. Policja informuje, że przesłuchuje kolejne osoby, zabezpieczyła też nagrania z monitoringu i internetu.



W Wielki Piątek w Pruchniku odbył się ludowy rytuał „sądu nad Judaszem”, w czasie którego symbolizującej apostoła zdrajcę kukle wymierzono 30 uderzeń kijem (tyle, ile srebrników Judasz otrzymał od Sanhedrynu za zdradę Chrystusa), po czym odcięto jej głowę, tułów zaś podpalono i wrzucono do rzeki.



Jak wynika z wywiadu, jakiego w 2018 r. udzieliła „Gazecie Wyborczej” Monika Zydroń z Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, „sąd nad Judaszem” praktykowany był w Pruchniku co roku i uznawany za najbardziej godny uwagi. Podobny rytuał istniejący w Czechach (pławienie Judasza) wpisano nawet na listę UNESCO.

