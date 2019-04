Zwłoki matki i 10-letniego syna odnalezione w jaskini

Ciało 39-letniej Niemki i jej 10-letniego syna odnalazła policja w jednej z jaskiń na Teneryfie. Do zwłok doprowadził pięciolatek, który samotnie błąkał się po górach. O zabójstwo podejrzany jest ojciec rodziny; został aresztowany.

Sprawa wyszła na jaw we wtorek. Pięcioletni chłopiec został znaleziony przez mieszkankę wyspy na jednym z górskich szlaków. Był przerażony, zapłakany i ubrudzony ziemią. Kontakt z malcem był utrudniony ze względu na barierę językową.



Chłopca zabrano na posterunek policji. Tam wyznał, że ojciec zabrał jego, matkę i starszego brata do jaskini i zaczął ich bić. Przestraszony pięciolatek na widok dużej ilości krwi uciekł.



Po kilku godzinach poszukiwań służby z psami tropiącymi dotarły do jaskini, gdzie znaleziono ciało 39-latki i jej syna. Według wstępnych informacji zostali pobici i uduszeni.



Jak informują hiszpańskie media, podejrzanego o zabójstwo 43-letniego Niemca zatrzymano w mieszkaniu. Zachowywał się agresywnie; odmówił składania zeznań.

